فرنسا تحظر الذبح الحلال و3 مساجد كبرى ترفض القرار

هبة بريس – وكالات

أعلنت 3 مساجد كبرى في فرنسا رفضها لقرار الحكومة بحظر ذبح الدواجن وفق الأصول الشرعية الإسلامية، أوما يعرف بـ “الحلال”.

وجاء في بيان صادر عن مساجد باريس وليون وإيفري أن التعميم الوزاري يتعلق بالضوابط الرسمية لحماية الحيوانات أثناء ذبحها في المسالخ، مؤكدا أن ذلك لا يهيئ الظروف الملائمة للذبح وفق الأصول الإسلامية، مشيرا إلى أن القرار رسالة سيئة للمجتمع المسلم “إذ سيحظر الذبح الحلال للدواجن اعتبارا من يوليوز المقبل”.

القائمون على إدارة المساجد الكبرى نقلوا مخاوفهم بشأن هذه القضية إلى وزارتي الداخلية، والزراعة والأغذية دون التوصل إلى نتيجة إيجابية، مشددين على أن هذه الإجراءات تشكل عقبة خطرة أمام الممارسة الحرة للشعائر الدينية، وأن القائمين على إدارة المساجد يؤكدون أنهم سيلجؤون إلى الإجراءات القانونية كافة لاستعادة هذا الحق الأساسي.

كما أكد البيان مناقشة القائمين على إدارة المساجد لهذه المسألة مع المجتمع اليهودي في فرنسا.

وذكر أن هذه الممارسة لا تضمن للمسلمين أكل اللحوم وفقا لمبادئهم الدينية، داعيا وزير الزراعة والأغذية الفرنسي إلى قبول لقاء مع المعنيين باسم المساجد بشكل عاجل.

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