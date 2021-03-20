امحند لعنصر - الأمين العام لحزب الحركة الشعبية

الحركة الشعبية تدعم أمزازي وتطالب بتعميم “التعاقد” بكافة القطاعات

منذ 4 ساعات
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هبة بريس

أعلن حزب الحركة الشعبية عن دعمه لما سماها ب”الإصلاحات البنيوية والاستراتيجية غير المسبوقة التي عرفها قطاع التعليم ويعرفها هذا القطاع الحيوي والتدبير المحكم للمنظومة التعليمية بمختلف مستوياتها”.

و دعا الحزب إلى تغليب لغة الحوار الذي لم تغلق ابوابه يوما، مشيدا ب””التدابير القانونية و القطاعية والمؤسساتية المتخدة في هذا الإطار لاحاطة التوظيف الجهوي العمومي في قطاع التعليم بكل الضمانات الكفيلة بتوفير الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه القاعدة الاساسية في منظومة التربية والتكوين، وهي الضمانات القانونية التي وضعت حدا لما كان ولايزال يسمى التعاقد الذي لم يعد له اساس”.

وطالب الحزب “بتعميم هذا الخيار الجهوي في مجال التوظيف العمومي ليشمل كافة القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية باعتباره خيار استراتجي لتحقيق الإنصاف المجالي في مجال دمقرطة الخدمة العمومية وضمان التوزيع العادل والمنصف للموارد البشرية جهويا وقطاعيا، داعيا الحكومة إلى بلورة هذا الخيار الاستراتجي عبر مراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية وفق المصدر ذاته

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‫6 تعليقات

  1. كلنا ندعم التعاقد.خدم والا خلى ليخدم.صافى.
    كلمة انا موضف عند الدولة انتهت لا خير فيها

  2. واش هاد الناس مكيشدوش التقاعد واش باقي ما شبعوش واش باقي ليهم شي حاجة في الدنيا ماوصلوش ليها
    الله ما يالطيف الطف بنا وبعد منا ما لايرحمونا

  3. تعميم التعاقد = تشجيع الفساد
    أتظنون اننا في الدانمارك او السويد او اسرائيل او غيرهم من الدول الديمقراطية الحقيقية . اننا في المعرب دولة الغطرسة للرئساء والحكرة للمرؤوسين

  4. برافو ، سبّاقون انتم دائما الى خدمة المصالح العليا….للوطن !!!

  5. التعليم ينهظ في المغرب بشرط واحد هو منع الأساتذة من العمل الحزبي والتفرغ في تكوين أبناء الشعب

  6. حزب الحركة الشعبية هو وراء كل هاده المهزلة التي شوهت منظومة التربية و التعليم بالمغرب.صوتنا عليكم باش ديروا فالشعب ما بغيتوا .

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