الخيانة الزوجية تحول حياة امرأة إلى جحيم.. “دوزت الحبس و ملي خرجت معقل عليا حتى واحد”

منذ 14 ساعة
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منذ 21 ساعة

تعليق واحد

  1. اين الوزارة المكلفة بحقوق المراة و اين المحسنين لانقاذ مثل هذه المراة و امثالها كثير هل المراة المشردة مصيرها الشارع و الرذيلة اناشد كل من له ذرة ايمان ان يتقذ كل مشردة بتوفير لها لقمة عيش بالحلال و انقاذها من الذئاب البشرية انكم يا مسلمين الم تقرؤا عن المراة المسلمة التي تعرضت لاهانة من طرف حاكم الروم و جنده و لما وصل الخبر الى خليفة المسلمين ارسل رسالة لهذا الحاكم لرد المراة الى بلاد المسلمين و الا جهز له جيشا اوله عند دولة الروم و اخره في بلاد المسلمين و لما وصلت الرسالة اطلق على الفور المراة المسلمة و ارسلها الى بلاد المسلمين بحراس لكي لا تتاذى

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