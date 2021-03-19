الخيانة الزوجية تحول حياة امرأة إلى جحيم.. “دوزت الحبس و ملي خرجت معقل عليا حتى واحد”

https:\/\/youtu.be\/qMahvM7Mf5E
تعليق واحد
اين الوزارة المكلفة بحقوق المراة و اين المحسنين لانقاذ مثل هذه المراة و امثالها كثير هل المراة المشردة مصيرها الشارع و الرذيلة اناشد كل من له ذرة ايمان ان يتقذ كل مشردة بتوفير لها لقمة عيش بالحلال و انقاذها من الذئاب البشرية انكم يا مسلمين الم تقرؤا عن المراة المسلمة التي تعرضت لاهانة من طرف حاكم الروم و جنده و لما وصل الخبر الى خليفة المسلمين ارسل رسالة لهذا الحاكم لرد المراة الى بلاد المسلمين و الا جهز له جيشا اوله عند دولة الروم و اخره في بلاد المسلمين و لما وصلت الرسالة اطلق على الفور المراة المسلمة و ارسلها الى بلاد المسلمين بحراس لكي لا تتاذى