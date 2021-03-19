العيون: إحالة شخص على النيابة العامة بتهمة تزيف العملة الأوروبية

هبة بريس: أشعبان لحبيب

بعد أن تم توقيف عشريني، من طرف الشرطة القضائية بولاية أمن العيون، وذلك للإشتباه في تورطه بقضية تتعلق بتزييف العملة وعرضها التداول.علمت هبة بريس من مصادر متطابقة، أن الموقوف ينحدر من احدى الدولة الافريقية، جنوب الصحراء حيث تمت إحالته على النيابة العامة المختصة، اليوم الجمعة 19مارس الجاري بعد الإشتباه في تورطه بقضية تزيف العملة…

وحسب مصادر الجريدة، التي أكدت على أن المشتبه فيه، قد حاول تغير خمس ورقات بنكية مزيفة، من العملة الأوروبية بإحدى وكالات تحويل الأموال بمدينة العيون، إلى عملة الدرهم المغربي ،إلا أن تفاعل الشرطة القضائية، مع الإخبارية وسرعة التدخل مكنتهم من توقيفه، وهو في حالة تلبس بإرتكابه هذه الأفعال الإجرامية.

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