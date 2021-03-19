قنصل ” تاراغونا” تسلم العلم الوطني لقيادة الحرس المدني

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

إختارت”سلوى بيشري” القنصل العام للمملكة بجهة “تاراغونا _ ليريدا _ أراغون ” أن تكون هديتها إلى السلطات الأمنية الإسبانية خلال زيارة الود والمجاملة التي قامت بها إلى قيادة الحرس المدني وتحديدا إلى مكتب الكولونيل ” جوردي فيرغير” .

ويعد تسليم العلم الوطني لقائد الحرس المدني بالمدينة سابقة أولى من نوعها يقوم بها مسؤول ديبلوماسي مغربي في العالم بعد واقعة الإعتداء الإجرامي الذي تعرض له في قنصلية “فالينسيا” من طرف ميليشيات “البوليزاريو ” .

وجرت العادة في مثل هذه الزيارات أن تكون الهدايا المتباذلة بين الطرفين مختلفة تماما عن هدية اليوم ، غير أن القنصل العام “سلوى بيشري” إختارت العلم الوطني لرمزيته وقدسيته، سيما بعد الإنتقاذات التي وجهت إلى السلطات الأمنية الإسبانية وإتهامات التقصير في حماية البعثات الديبلوماسية المغربية التي كانت سببا رئيسيا في إنزال العلم الوطني المغربي من أعلى البناية القنصلية.

كما حضر حفل التسليم عدد من المسؤولين الآخرين عن قيادة الحرس المدني والشرطة الوطنية الإسبانية وهم يلبسون زيهم الرسمي إنتهاء بوضع العلم المغربي إلى جانب نظيره الإسباني في مدخل بناية القيادة.

وتأتي هذه المبادرة لتؤكد من جديد أن للمغرب مكانته بين الدول، وما قبول وضع العلم الوطني المغربي في بناية أمنية إسبانية إلا ردا للإعتبار وصفعة أخرى في مسلسل حافل بالإخفاقات لما يسمى بالجبهة الوهمية للبوليزاريو.

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