العربية للطيران …ضياع للبوصلة وآلة سلخ للباحثين عن العروض التفضيلية

يسير الإيحيائي _ هبة بريس _

“عند رخصو تخلي نصو “، هذا هو المثل الشعبي المناسب الذي ينطبق على شركة “العربية للطيران” ذات الفروع المنتشرة في أوروبا وشمال إفريقيا بما فيها المغرب صاحب الخمسة ملايين مهاجر يعيشون في أرض المهجر.

تمر الشهور والسنين وتصبح “العربية للطيران” أقبح شركة للنقل الجوي للمسافرين بعدما روجت لنفسها على نطاق واسع مع بداية إنطلاق أولى رحلاتها نحو الوطن، لكن سرعان ما إنقلبت على نفسها وعلى زبنائها وساهمت بشكل مباشر في الكشف عن سوأتها وقبح تعاملها مع زبناءها التواقين إلى السفر بأقل الأثمان والتكاليف.

هي عملية حسابية بسيطة لا تحتاج إلى تعقيدات ولا رموز ، قد ينجزها تلميذ في طوره الإبتدائي، لكن ستكون كفيلة في إبراز أوجه الفرق بين هذه الشركة وشركات أخرى قد تكون أحسن حالا منها بغض النظر عن الإستثناءات والحالات الشاذة التي لا يمكن أن نعتد بها في كل حال من الأحوال لأنها لا تثبت العكس ولا التنافي.

مع بداية الإنفراج الذي أعلن عنه المغرب بعد الأشهر الأولى للجائحة، إستغربت عدة شركات جوية من عدم السماح لها باستئناف رحلاتها المعهودة من وإلى المغرب، إذ إقتصرت العملية فقط على شركتين، اولهما “الخطوط الملكية المغربية” باعتبارها شركة وطنية وساهمت بشكل فعال في ترحيل آلاف العالقين المغاربة عبر رحلات منتظمة سواء من الصين أو روسيا أو من دول الخليج أو تركيا… الخ.

ثانيهما ” العربية للطيران” التي طرحت علامات إستفهام كبيرة لدى الشركات الأجنبية الأخرى التي تم إقصاءها بشكل متعمد وممنهج من إستئناف رحلاتها إلى المغرب، وبذلك فتح الباب على مصراعيه للإحتكار في أقوى تجلياته وفي غياب منافسة شريفة يمكن لها أن تحقق ” ملكية الزبون” حتى في إختياره للشركة التي يريد السفر بواسطتها .

العربية للطيران” ومع قرار السلطات المغربية إلتقطت ” الإشارات” ووضعت “أس إثنين” فوق علامتها التجارية ليبلغ التغول منتهاه سواء في طريقة التعامل مع الزبناء او الخرق السافر للقوانين المنظمة لهذا القطاع، فلا يكاد يمر يوم واكد حتى يتلقى موقع “هبة بريس ” شكايات المهاجرين المغاربة ضد هذه الشركة لدرجة أن إسمها أصبح غير مطاق لدى السواد الأعظم ممن وضعوا ثقتهم فيها سابقا .

ومن بين الشكايات الواردة على الموقع تلك التي تتعلق بمهاجرة مغربية (ف.أ ) تقطن بالديار الفرنسية، إشترت تذكرتها للسفر إلى المغرب مع إضافة رسوم التأمين الإختياري ( 17 أورو) في حالة ما إذا لم تسمح الظروف لسبب من الأسباب بالسفر يستوجب على الشركة المذكورة إرجاع المبلغ او تأجيل السفر إلى موعد آخر حسب إختيار الزبون ، غير أن الأخيرة تفاجئت بعد ربطها الاتصال الهاتفي مع مستخدمي الشركة بأن لا حق لها في المطالبة في التأجيل ولا إرجاع المبلغ ، قرار لم تستسغيه الزبونة وهي التي ترى بأم أعينها أنها تطالب بحقوقها المشروعة _ حسب المنصوص عليه في موقع العربية _، غير أن المستخدمة تمادت في عجرفتها وخرقها للقوانين مجيبة إياها بالقول : “الحالة الوحيدة التي يمكنك فيها إسترجاع مبلغ التذكرة هو ان يكون إختبار كورونا عندك إيجابيا قبل صعودك الطائرة ” .

وتطالب المتضررة من القوانين العشوائية لهذه الشركة بإنصافها وفق ما تقتضيه القوانين المعلنة على صفحة ” العربية للطيران” وإعادة تأهيل طاقمها وراء خطوط الهاتف لتمكين المشتكين من معلومات دقيقة تتناسب وتعهدات المنشور على الصفحة الرسمية للشركة، والإبتعاد عن كل ما يمكنه ان يسيء إلى سمعتها داخل الوطن وخارجه.

فهل ستكون للمسؤولين على شركة “العربية للطيران” آذانا صاغية لوضع النقاط على الحروف وإعادة الثقة إلى زبنائها، سيما وأن الشكايات بدأت تتوالى واحدة تلو الأخرى تحت عنوان”من يحمي المستهلك من طغيان الشركة ومستخدميها “.

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