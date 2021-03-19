انهيار كلي لمنزل بمراكش بسبب أشغال البناء
انهيار منزل بمراكش

انهيار كلي لمنزل بمراكش بسبب أشغال بناء

منذ يومين
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محمد الأصفر- هبة بريس

اهتز حي دوار إنريكي بمقاطعة المنارة بمراكش، بعد نزول يومه الجمعة 19 مارس الجاري، على وقع انهيار كلي لمنزل بدرب الفران بالحي المذكورة.

وأفادت مصادرنا، أن المنزل انهار بسبب تشققات ناتجة عن اشغال هدم منزل مجاور، مشيرة إلى أن المنزل لم يكن بداخله أي شخص، مما حالة دون تسجيل خسائر في الأرواح.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن المنزل لم يكن ضمن المنازل الآيلة للسقوط، مشيرة إلة أن مالكي المنزل كانوا قد راسلوا، في وقت سابق، السلطات المحلية، للمطالبة بترميمه ضمن برنامج معالجة الدور الآيلة للسقوط.

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تعليق واحد

  1. هذا سوى نتاج للبناء العشوائي

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