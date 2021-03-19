انخفاض في وتيرة تداولات بورصة الدار البيضاء عند الإغلاق

هبة بريس ـ و م ع

شهدت بورصة الدار البيضاء عند الإغلاق، مساء اليوم الجمعة، تراجعا في وتيرة التداولات، متأثرة بالأداء السلبي لقطاعات “الترفيه والفندقة” و”البناء ومواد البناء” و”المناجم”.

ففي نهاية تداولات هذا اليوم، التي طبعها الانخفاض في غالبية الفترات، خسر مازي، وهو مؤشر يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، 0,28%، مسجلا 11.465,21 نقطة، فيما تراجع “مروكو ستوك أنديس”،(MSI20)، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بـ 0,26%، ليستقر في 934,48 نقطة.

وبدوره هبط مؤشر ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، بـ 0,29% ليسجل 9.328,45 نقطة.

أما المؤشرات الدولية، فقد انخفض مؤشر “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” بـ 0,44% إلى 10.503,24 قطة، فيما خسر “إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد ” 0,34%، مستقرا في 9.816,6 نقطة.

وعلى المنحى ذاته، تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″، بـ 0,28% إلى 873,12 نقطة.

وعلى مستوى المؤشرات القطاعية، بصم قطاع “الترفيه والفندقة” عن أقوى انخفاض لهذا اليوم بتراجعه بـ 3,1%، بسبب الانخفاض القوي لريسما، فيما خسر “البناء ومواد البناء” 1,98% متأثرا بالأداء السلبي لصوناسيد (ناقص 3,99%) ولافارج هولسيم المغرب (ناقص 2,36%) وجيت كوتراكترز (ناقص 1,84%) وإسمنت المغرب (ناقص 1,5%).

وعلى الوتيرة ذاتها، تراجع قطاع “المناجم” بـ 1,71%، بسبب الانخفاض العام لمجموع قيم هذا القطاع، خاصة مناجم (ناقص 2,09%) والشركة المنجمية لتويسيت (ناقص 1,84%).

وبالجهة المقابلة، قطاع “التجهيز الالكتروني والكهربائي” بزائد 1,96%، متصدرا قائمة الارتفاعات، مدفوعا بالنتيجة الإيجابة التي حققتها نيكسان المغرب (زائد 1,96%).

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات في حصة الإغلاق لهذا اليوم حوالي 394 مليون درهم، فيما ناهزت رأسملة البورصة 593,73 مليار درهم.

وسجلت أقوى الارتفاعات لدى أطلنطا سند (+3,99%، 83,71درهم)، وكولورادو (+3,98%، 50,92 درهم)، وأوطوهال (+3,67%، 82,99 درهم)،وإنفوليس (+3,22%،109 درهم)، وديسواي (+3,04%، 580 درهم).

أما أقوى الانخفاضات، فسجلت لدى صوناسيد (-3,99% ،365,8 درهم)، ومصرف المغرب (-3,63%،451 درهم)، وريسما (-3,1%،101,5 درهم)، ولافارج هولسيم المغرب (-2,36%، 1612 درهم)، وأليانس (-2,1%، و32,6 درهم).

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0