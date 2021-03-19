المحمدية : وفاة عامل واصابة اخر
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“الحوادث” تطارد أوراش العلالي بالمحمدية.. وفاة عامل واصابة اخر

منذ 5 أيام
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

مرة أخرى، شهدت أوراش المنعش العقاري “العلالي” حوادث مميتة ذهب ضحيتها عامل بناء بسيط اليوم الجمعة 19 مارس الجاري، فيما زميله في الورش يصارع من أجل البقاء وهو في حالة جد خطيرة .

الحادث المأساوي الذي عرف سقوط العاملين ليس الأول من نوعه الذي تشهده ورشات بناء المنعش العقاري المذكور والمعروف بمشاريعه التي لا يخلو منها اي حي سكني لمدينة المحمدية.

وتساءلت مصادر إن كانت إجراءات السلامة داخل الورش قد تم احترامها بشكل كامل من قبل الشركة ومسؤوليها أم أن الأمر لا يعدو كونه ما أصبح يطلق عليه أبناء فضالة بـ”اللعنة” التي تطارد العلالي وأوراشه ومشاريعه العقارية.

إلى ذلك، طالب فاعلون مدنيون وجمعويون القطاعات الوصية بالتدخل العاجل للحد من هذه الحوادث ومعاقبة المتورطين، خصوصا وأن مثل هذه الحوادث كثيرا ما تخلف أيتام وتشتتت أسرا، وفي أحيان كثيرة فقد فيها مياومون وعمال بسطاء أطرافا من أجسادهم.

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