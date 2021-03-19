الجزائر.. تجدد مسيرات الحراك للمطالبة بالتغيير الديمقراطي

هبة بريس ـ الرباط

تجددت عقب صلاة اليوم الجمعة، للأسبوع الرابع على التوالي، بالجزائر العاصمة، والعديد من المدن، المسيرات الحاشدة للحراك الاحتجاجي الشعبي المناوئ للنظام، وذلك للمطالبة بالتغيير الديمقراطي، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام جزائرية.

وأوضحت أن آلاف المتظاهرين خرجوا، بعد أداة صلاة الجمعة، في مسيرات سلمية حاشدة بشوارع الجزائر العاصمة، حاملين لافتات تطالب بالتغيير الديمقراطي، ومرددين شعارات “مناوئة لمختلف مكونات النظام الجزائري”.

ووصفت الشعارات التي رددها المحتجون ب”المرعبة”، وبأنها تعكس تعطشهم للحرية، وللتغيير وللعدالة الاجتماعية، مبرزة أن قوات الأمن أوقفت عددا من الأشخاص، قبل انطلاق المسيرات.

وأضافت أن المتظاهرين رددوا الشعارات المعتادة للحراك الشعبي، من قبيل ” المشكل في الشرعية، والانتخابات مسرحية”، و”جزائر حرة ديمقراطية”، و”صحافة حرة ..عدالة مستقلة”، مطالبين بمرحلة انتقالية وبدولة مدنية.

كما احتجوا على مذكرة لوزير العدل، حول اخضاع فتح تحقيقات في قضايا إهدار المال العام للموافقة المسبقة من قبل الوزارة.

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