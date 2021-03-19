تلقيح كورونا المغرب
الصورة تعبيرية

خلال 24 ساعة ..تلقيح 6090 شخص ضد فيروس “كورونا”

منذ ساعة واحدة
0

هبة بريس ـ الرباط

أفادت وزارة الصحة، أن عدد المستفيدين من حملة التلقيح الوطنية ضد جائحة كورونا في مختلف جهات المملكة، وصل إلى حدود اليوم الخميس 4258813شخصا

وبلغ اجمالي المستفيدين من اللقاح خلال 24 ساعة 6090 شخص .

وكشفت الوزارة ان عدد الملقحين بالجرعة الثانية بلغ 2352348

و قررت  وزارة الصحة، تعميم التلقيح على جميع مهنيي القطاع دون تحديد السن كما كان معمولاً به في السابق، بينما كانت قد أعلنت، في وقت سابق، عن توسيع استفادة المواطنين من عملية التلقيح لتشمل الفئات العمرية 65 سنة فما فوق.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تعنيف الأساتذة ..مجلس حقوق الإنسان يدعو النيابة العامة إلى إعمال القانون

تعنيف الأساتذة ..مجلس حقوق الإنسان يدعو النيابة العامة إلى…

منذ ساعة واحدة
Photo of تعنيف الأساتذة المتعاقدين يجر لفتيت والحموشي للبرلمان

تعنيف الأساتذة المتعاقدين يجر لفتيت والحموشي للبرلمان

منذ ساعة واحدة
Photo of حالات الشفاء …تسجيل 507 حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

حالات الشفاء …تسجيل 507 حالة إضافية خلال 24 ساعة…

منذ ساعتين
Photo of خلال 24 ساعة .. تسجيل 07 حالة وفاة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة .. تسجيل 07 حالة وفاة جديدة…

منذ ساعتين
Photo of خلال 24 ساعة …تسجيل 444 اصابة جديدة بـ”كورونا”

خلال 24 ساعة …تسجيل 444 اصابة جديدة بـ”كورونا”

منذ ساعتين
Photo of نشرة خاصة: زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية من الجمعة إلى الأحد

نشرة خاصة: زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية من الجمعة…

منذ 7 ساعات
Photo of العاملات الزراعيات يرفعن إحتجاجهن في شهر مارس ضد جشع ” الباطرونا “

العاملات الزراعيات يرفعن إحتجاجهن في شهر مارس ضد جشع…

منذ 7 ساعات
Photo of البيضاء.. إيقاف 5 أشخاص بتهمة قرصنة المكالمات الهاتفية الدولية وتحويلها

البيضاء.. إيقاف 5 أشخاص بتهمة قرصنة المكالمات الهاتفية الدولية…

منذ 9 ساعات
Photo of طقس الجمعة .. زخات مطرية متوقعة بمعظم مناطق المملكة

طقس الجمعة .. زخات مطرية متوقعة بمعظم مناطق المملكة

منذ 11 ساعة
Photo of أمن طنجة يوقف الشرطي السابق هشام الملولي بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية

أمن طنجة يوقف الشرطي السابق هشام الملولي بسبب خرق…

منذ 16 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق