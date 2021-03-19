من فيلم البرتقالة المرة

بشرى إيجورك تفتح النار على بطلي مسلسل البرتقالة المرة

منذ 20 ساعة
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نجلاء مزيان: هبة بريس

خرجت المخرجة المغربية المقيمة بدولة الامارت بشرى إيجورك بمجموعة من التصريحات تعاتب من خلالها بطلي مسلسل البرتقالة المرة.

و أعربت المخرجة المغربية عن استيائها الشديد من تجاهل كل من هدى الريحاني ويوسف الجندي لها خلال حلولهما ضيفين في برنامج “رشيد شو” للإعلامي رشيد العلالي.

وصرحت المخرجة والسيناريست والممثلة المغربية بأنها ذات فضل على بطلي فيلمها “البرتقالة المرة” مضيفة القول أنها هي من صنعت نجومية الفنان يوسف الجندي.

أما بخصوص هدى الريحاني فقد صرحت ان سنها لم يكن يسمح لها بلعب دور البطولة غير انها قد منحتها هذه الفرصة بحكم الصداقة التي كانت تجمعهما.

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تعليق واحد

  1. عليك ان تعملي باحترافيه يا بشرى في العمل لا يوجد اصدقاء الدور يأخده ليستحقه

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