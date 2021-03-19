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“البام” يدعو الجزائر إلى مراعاة روابط الثقافة والتاريخ والدم المشترك

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس

دعا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة السلطات الجزائرية ومختلف القوى السياسية الجزائرية إلى التحلي بالتعقل والرزانة ومراعاة روابط الثقافة والتاريخ والدم المشترك، ومن ثم العمل سويا على تجاوز الخلافات الضيقة لبناء علاقات جوار سياسية واقتصادية متينة، تعود بالخير على البلدين والشعبين الشقيقين.

وحسب بلاغ للمكتب السياسي فقد “توقف أعضاء المكتب السياسي عند التطورات التي تعيشها حدود بلادنا الشرقية “على مستوى إقليم فكيك” مع الجزائر، حيث التهديد بترحيل مواطنين مغاربة من أراضي ظلوا يزرعونها لعقود من الزمن”.

وأكد الحزب على “أنه في موضوع القضايا الاجتماعية، فقد عبر أعضاء المكتب السياسي عن تثمينهم الكبير لمصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون الإطار الخاص بالحماية الاجتماعية، باعتباره مبادرة وورشا ملكيا ضخما كان محور خطابات ملكية عديدة، كلها جسدت إرادة ورغبة صاحب الجلالة في تعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنات والمواطنين بما يحفظ كرامتهم، ويقلص من التفاوتات الاجتماعية والمجالية، ويخفف من واقع الحال الاجتماعي المؤلم الذي يتسم باستفحال صور العجز والضعف والهشاشة في الكثير من مناطق وجهات المملكة، والتي بح صوتنا، في الأصالة والمعاصرة، في تنبيه الحكومتين إليها منذ 2011 وحتى اليوم، دون أن يجد تنبيهنا هذا آذانا صاغية”.

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