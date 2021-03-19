جون أفريك: الجيش المغربي يتحرك لربط “حزام الأمان” بحدوده

هبة بريس

ذكرت مجلة ”جون أفريك“الأسبوعية الفرنسية، فى مقال لها تحت عنوان: ” كيف تكسب الرباط مواقع على الأرض في الصحراء” ، أن القوات الملكية المغربية وسعت تواجدها الميداني على أطراف إقليم الصحراء المغربية، حيث تمكنت فى الآونة الأخيرة من توسيع ”الحزام الدفاعي“ ليصل إلى أجزاء مهمة من خطوط حدود الجارتين موريتانيا والجزائر .

وحسب تقرير الصحيفة الفرنسية واسعة الإنتشار فى إفريقيا ، ينفذ الجيش المغربي حاليا عمليات متواصلة لإعادة بسط سيطرته على المناطق التي اعتبرتها البوليساريو « محررة ».

وبعد الكركرات في شهر نوفمبر الماضي ومد الحزام إلى جزء مهم من خط حدود إقليم الصحراء مع موريتانيا، وسعت القوات المسلحة الملكية المغربية مؤخرا جدارها الدفاعي بمقدار 50 كيلومترا في تويزكي بولاية أسازاغ، ويقع هذا الامتداد الجديد على بعد 3 كيلومترات من السور الجزائري ويشكل مفترق طرق بين الجدار الرملي الذي يمتد من كركرات إلى جبال وركيز، وفق التقرير.

ويتابع التقرير ”بالإضافة إلى إغلاق حدود المملكة، أغلقت القوات المسلحة المغربية أيضا نقطة تسلل سابقة لجبهة البوليساريو تقع في جبال وركزيز على الحدود المغربية الجزائرية، ووجهت هذه العملية التي جرت بين فبراير ومارس ضربة أخرى لعناصر البوليساريو“.

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