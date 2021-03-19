دول أوروبية تستأنف استخدام لقاح "أسترازينيكا"
لقاح "أسترازينيكا"

فرنسا: لا وجود لسبب يدفع المواطنين لرفض لقاح “أسترازينيكا”

منذ ساعتين
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هبة بريس – وكالات

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، لراديو “RTL”، اليوم الجمعة، إنه لا يوجد سبب يدعو الشعب الفرنسي إلى رفض لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا.

ومن المقرر أن تستأنف فرنسا استخدام هذا النوع من اللقاح، بعد أن قالت هيئة المراقبة في الاتحاد الأوروبي أمس الخميس، إنها مقتنعة بفوائده التي تفوق أي مخاطر، بعد تحقيق في تقارير تحدثت عن تسببه في تخثر في دم المتلقين له، دفعت أكثر من 10 دول إلى تعليق استخدامه.

ومن المقرر أن يحصل رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، على لقاح “أسترازينيكا” اليوم الجمعة.

وقررت عدة دول تعليق استخدام لقاح شركة “أسترازينيكا” البريطانية-السويدية ضد فيروس كورونا، كإجراء احترازي بعد ورود تقارير عن ظهور جلطات في دم عدد من الذين خضعوا للتطعيم به.

في حين أعلنت شركة “أسترازينيكا” عن مراجعة حالات ملايين الأشخاص ممن تم تطعيمهم بلقاحها المضاد لكورونا، مشيرة إلى أنها لم تسجل أي دليل على زيادة خطر الإصابة بجلطات الدم لديهم.

وبين الدول التي علقت استخدام لقاح “أسترازينيكا”: النمسا، والدنمارك، والنرويج، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وإسبانيا، والسويد ولاتفيا وغيرها.

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