رئيسة تنزانيا

سامية صلوحي.. أول محجبة تشغل منصب الرئيس بإفريقيا

منذ 3 ساعات
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هبة بريس – وكالات

تتجه الأنظار في تنزانيا إلى سامية حسن صلوحي، نائب الرئيس الراحل، جون ماغوفولي، حيث أصبحت أول رئيسة إفريقية مسلمة ومحجبة، وفقا لدستور البلاد.

وتوفي رئيس تنزانيا جون ماغوفولي عن عمر ناهز 61 عاما جراء مشاكل في القلب، وفق ما أعلنت سامية الأربعاء، بعد أكثر من أسبوعين على غيابه عن ممارسة مهامه.

وقالت نائبة الرئيس سامية: “ببالغ الأسى أبلغكم بأننا فقدنا اليوم 17 مارس قائدنا الشجاع، رئيس تنزانيا جون بومبي ماغوفولي”.

وأضافت أن ماغوفولي توفي في مستشفى في دار السلام بسبب “مشاكل في القلب” عانى منها خلال السنوات العشر الماضية.

وأدت سامية اليمين الدستورية رئيسة لتنزانيا، الجمعة، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، ولتكمل فترة ولاية ماغوفولي الثانية البالغة خمس سنوات، والتي كان قد بدأها بعد فوزه في الانتخابات أواخر العام الماضي.

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تعليق واحد

  1. لم يجدوا كيف يقولون اول عربية لان الكذب سيظهر جليا
    فقالوا مسلمة في كلتا الحالتين
    منسوبة للعرب

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