فقط في المغرب.. صلاة العشاء بالمساجد أصبحت خرقا للقانون حسب حكومة العثماني

هبة بريس ـ ياسين الضميري

“فقط في المغرب”، سلسلة مقالات أسبوعية على موقعكم هبة بريس، نطرح من خلالها قضايا مختلفة للنقاش، ظواهر سياسية، اجتماعية و اقتصادية مثيرة للجدل، زاوية نميط من خلالها اللثام صباح كل جمعة عن أحداث و وقائع تقع حصرا لربما في بلد إسمه المغرب.

و حلقة هذا الأسبوع سنتحدث من خلالها عن خرق وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية لقرارات و إجراءات نظيرتها وزارة الداخلية و عدم احترامها لما تقره الحكومة في مجالسها الدورية.

البداية ستكون بالتذكير ببلاغ حكومي صدر نهاية الأسبوع الماضي، جاء فيه أن الحكومة المغربية قررت تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها يوم 13 يناير 2021 لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك ابتداء من الثلاثاء الماضي على الساعة التاسعة ليلا.

ووفق بلاغ الحكومة، فإن هذا القرار يأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس “كورونا – كوفيد 19”.

وتهم هذه التدابير والإجراءات الاحترازية، إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى على الساعة 8 مساءا من كل يوم، كما تشمل حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، يوميا، من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة.

كما يرتبط هذا الإجراء، على الخصوص، بمنع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة، و تم أيضا الإبقاء على جميع التدابير الوقائية المعلن عنها سابقا والتي يبقى أبرزها حظر التنقل الليلي بداية من الساعة التاسعة مساءا.

طيب، دعونا نقوم بإطلالة الآن على موقع وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية لمعرفة مواقيت الصلاة الحالية في عدد من المدن، و سنختار للاستئناس لا غير كل من الدار البيضاء و أكادير و الداخلة.

بمجرد نقرة زر يتضح أنه خلال الأسبوعين اللذين تم فيهما تمديد تدابير الحجر الصحي و حظر التنقل الليلي بعد التاسعة، ستكون صلاة العشاء بعد هذا الوقت، فمثلا في الدار البيضاء سيكون ميقات صلاة العشاء في الفترة الثانية حوالي الساعة التاسعة مساءا و 7 دقائق.

أما في أكادير و في نفس الفترة ، سيرفع آذان صلاة العشاء في التاسعة ليلا و 12 دقيقة، بينما في الداخلة سيكون آذان ذات الصلاة في حدود التاسعة والنصف ليلا.

هذا التوقيت الخاص بالآذان في مجموعة من المناطق المغربية يمكن أن نضيف عليه ما بين 10 إلى 15 دقيقة تفصل بين رفع الآذان و إقامة الصلاة و ما بين 10 إلى 15 دقيقة أخرى لتأدية هذا الواجب الديني و بالتالي سيغادر المواطنون بيوت الله نحو مساكنهم في حدود العاشرة ليلا.

“غتولي تخرج من جامع يشدوك و التهمة خرق قرارات الحجر الصحي”، بهذا التعليق عقب أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على هذا التناقض الصارخ في قرارات الحكومة المغربية التي ترخص في ظل الحالة الوبائية الحالية بإقامة الصلوات الخمس في المساجد و في نفس الوقت تقر تدابير غير مكيفة مع الظرفية و الإكراهات الراهنة من قبيل تحديد حظر التنقل في التاسعة مساءا.

هذا المعطى يدفعنا للتساؤل عن المعايير التي تعتمدها الحكومة في تحديد توقيت قرار الإغلاق و حظر التنقل الليلي، خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان الكريم و الاتجاه السائد بكون هاته القرارات سيستمر تمديدها لفترات أخرى.

توصيات اللجنة العلمية و التقنية التي نصحت الحكومة حسب بلاغ الأخيرة كان عليها أن تراعي خصوصيات الفترة الحالية، فكيف يعقل أن ترخص الحكومة بشيء ما و تمنعه في نفس الوقت، ولكن مع حكومة العثماني و في بلد “تحل فيه روبيني ينزل الما و تدير ساروت ضو يشعل ضو”، يظل كل شيء ممكنا.

الحاصول و ما فيه، لي بغا يصلي العشا في الجامع “قانوني” مع هاد الحكومة خاصو ورقة التنقل ديال القايد ولا يعول صلاة الصبح غيصليها فشي كوميسارية، كان الله في عون المغاربة مع قرارت حكومتهم المتناقضة…

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