سناء عكرود

عكرود تتضامن مع الأساتذة المعنفين

منذ 6 ساعات
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أعربت الممثلة المغربية المقيمة بالديار الكندية سناء عكرود عن استيائها من الاحداث الأخيرة و التي تتعلق بتعنيف المعلمين و كذا الحكم على والدة الفنانة البحرينية حلا الترك بالسجن النافذ سنة.

و تقاسمت عكرود حسرتها مع متابعيها، عبر نشرها تدوينة مطولة بموقع تبادل الصور والفيديوهات، تتناول فيها مجموعة من القيم الانسانية التي أصبحت شبه منعدمة في الوقت الحالي.

و كتبت عكرود :”كان هذا الاسبوع حافلا بالبشاعة حاولت ان التزم الصمت و اتجاهل الا اني لم استطع انا غبية و عاطفية و غبية، لاني لا اتجاهل، أعرف ان لكل كلمة تبعاتها و لكن للصمت تبعات أقسى و أبشع”.

و تابعت :”لقد كان المعلم ملهمي كان عظيما متفانيا متعبا متواضعا كانت وزرته البيضاء تبهرني كعباءة ساحر، كجلباب أبي إن أردتم أن تصيبوا شعبا في مقتل، أهينو مثله الأعلى، أمسحوا الارض بملهمه و اتركوه عاريا مرتبكا و صغيرا جدا حشومة عليكم”.

و و اصلت تدوينتها قائلة:”الثانية هي صورة أم تبكي بعد أن حكم عليها بالسجن سنة نافذة في قضية قيل أن ابنتها رفعتها ضدها، أنا ابنة و أم الكون أعباد الله يقبع في عيون الأم، الرضى، الهناء و المنزل و الأمان في عيون الأم، الله يتربع على عرش قلب أم راضية أبنائها تخلعت أش واقع فالدنيا شرحولي”.

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تعليق واحد

  1. فاقد الشيء لا يعطيه .كيف تتكلمين عن القيم وانت اول من لا يحترم هاته القيم.

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