وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة ونظيره الهنغاري

بوريطة يتباحث مع نظيره الهنغاري.. والأخير يشيد بالتدبير المغربي لجائحة كورونا

منذ ساعتين
0

هبة بريس

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الخميس، مباحثات هاتفية مع وزير الشؤون الخارجية والتجارة بجمهورية هنغاريا، بيتر زيجارتو.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الوزيرين أشادا بالعلاقات الممتازة بين البلدين، والتي ما فتئت تتطور وتتنوع منذ الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى هنغاريا سنة 2016.

وأضاف المصدر ذاته، أن توطيد العلاقات مع هنغاريا، العضو في مجموعة (فيشغراد)، يتماشى تماما مع رؤية جلالة الملك الرامية إلى تنويع الشراكات داخل الاتحاد الأوروبي.

وسجل أن الدينامية بين البلدين تشهد في الوقت الراهن طموحا جديدا بفضل الإرادة المشتركة لتنويع مجالات التعاون الثنائي وإرساء نموذج للشراكة الاستراتيجية، يقوم على سياسة الجوار الجديدة للاتحاد الأوروبي التي يحتل فيها المغرب مكانة مرجعية.

من جهة أخرى، اتفق الوزيران على العمل سويا باتجاه مناطق أخرى، مع تثمين المؤهلات التي يزخر بها المغرب كبوابة للدخول إلى إفريقيا، وتلك التي تتوفر عليها هنغاريا باعتبارها بوابة لأوروبا الوسطى.

كما أشاد زيجارتو بالتدبير النموذجي للمغرب لجائحة كوفيد-19، ولا سيما نجاح حملة التلقيح، التي تعكس جدية ومصداقية المملكة كشريك يحظى بالمصداقية على الساحة الدولية.

ورحب الوزير الهنغاري، بهذه المناسبة، بمساهمة المغرب في تسوية الوضع في ليبيا، مشيدا بالدور الذي يضطلع به في تحقيق السلام والاستقرار سواء في إفريقيا أو الشرق الأوسط.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سفير: يتعين على أوروبا إظهار التزام أقوى لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية

سفير: يتعين على أوروبا إظهار التزام أقوى لتسوية النزاع…

منذ 10 دقائق
Photo of فقط في المغرب.. صلاة العشاء بالمساجد أصبحت خرقا للقانون حسب حكومة العثماني

فقط في المغرب.. صلاة العشاء بالمساجد أصبحت خرقا للقانون…

منذ 31 دقيقة
Photo of البام: التهديد الحقيقي للاختيار الديمقراطي هو غياب المساواة في التنافس الانتخابي

البام: التهديد الحقيقي للاختيار الديمقراطي هو غياب المساواة في…

منذ ساعة واحدة
Photo of مسؤول سابق بالبوليساريو: الجزائر ترد على الخطوات السيادية المغربية بمعاقبة البسطاء المغاربة

مسؤول سابق بالبوليساريو: الجزائر ترد على الخطوات السيادية المغربية…

منذ 18 ساعة
Photo of العثماني يحذر من الأخبار الزائفة المؤثرة سلبا على حملة التلقيح

العثماني يحذر من الأخبار الزائفة المؤثرة سلبا على حملة…

منذ 18 ساعة
Photo of الحكومة تصادق على تقنين الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة

الحكومة تصادق على تقنين الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة

منذ 19 ساعة
Photo of وزير الخارجية الجزائري: سندعم “الصحراويين” في حال قبلوا الحكم الذاتي المغربي

وزير الخارجية الجزائري: سندعم “الصحراويين” في حال قبلوا الحكم…

منذ 19 ساعة
Photo of أشيبان: “البيجيدي دار إنزال في البرلمان على المناصب و اختفى ملي ولاد الشعب كلاو العصا”

أشيبان: “البيجيدي دار إنزال في البرلمان على المناصب و…

منذ 21 ساعة
Photo of بوريطة يتباحث مع نظيره البولوني توطيد العلاقات بين البلدين

بوريطة يتباحث مع نظيره البولوني توطيد العلاقات بين البلدين

منذ 23 ساعة
Photo of تعزيز العلاقات بين المغرب وروسيا محور مباحثات ثنائية بموسكو

تعزيز العلاقات بين المغرب وروسيا محور مباحثات ثنائية بموسكو

منذ يوم واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق