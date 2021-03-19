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أمن طنجة يوقف الشرطي السابق هشام الملولي بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس- مكتب طنجة

أوقفت المصالح الأمنية بطنجة ليلة الجمعة ، الشرطي السابق الموقوف عن العمل، هشام الملولي، بسبب خرقه لحالة الطوارئ الصحية حيث تم أقتياده رفقة صديق له لمصلحة الديمومة.

وعلمت “هبة بريس” أن شرطة النجدة التابعة لولاية أمن طنجة قد أوقفت الملولي أمام أحد محلات الوجبات الخفيفة بمنطقة “النجمة” ، حيث وجهت له تهمة خرق حالة الطوارئ الصحية ومقتضيات الحجر الصحي ، ليتم اطلاق سراحه فيما بعد.

وفي الآونة الأخيرة ، تعالت الأصوات المطالبة بوضع حد ل” خرجات” بعض “مشاهير” “اليوتوب” ومواقع التواصل الاجتماعي لخرقهم حالة الطوارئ الصحية وتوثيق ذلك بمقاطع فيديو منشورة على حساباتهم وقنواتهم بغرض رفع عدد المشاهدات والربح المادي.

 

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