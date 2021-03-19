توقيف معنف ”أساتذة التعاقد“ خلال وقفتهم الاحتجاجية بالرباط

منذ 15 ساعة
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هبة بريس – الرباط

 

 

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الخميس، من توقيف الشخص المشتبه فيه الذي ظهر في مقاطع فيديو وهو يعنف مشاركين في شكل احتجاجي بمدينة الرباط يوم الأربعاء المنصرم.

 

 

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الشرطة القضائية المكلفة بالبحث في هذه القضية كانت قد باشرت كافة الأبحاث التمهيدية الضرورية على ضوء المعطيات والتسجيلات التي تناقلتها شبكات التواصل الاجتماعي، والتي مكنت من تشخيص هوية المشتبه به في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفه.

 

وأشار المصدر ذاته إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

 

وكان الشخص المذكور قد خلق ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره بزي مدني في مجموعة من مقاطع الفيديو وهو يقوم بتعنيف الأساتذة المتعاقدين خلال وقفتهم الاحتجاجية السلمية بمدينة الرباط، الأمر الذي أثار غضب كبير بين مختلف المغاربة الذين طالبوا بتوقيفه واعتقاله .

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‫4 تعليقات

  2. حتى رجال القوة العمومية الذين كانوا يشاهدون ذلك الشخص وهو يعنف المحتجين يجب أن يحاكموا هم أيضا.

  4. يجب ايقاف العنف كليا في اوج المظاهرات ….
    وإنها كلها سلمية….
    الشرطة تخرق القانون بتعريف المواطنين اثناء مطالبات بحق ما…..

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