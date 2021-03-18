الفنيدق: تمويل 57 مشروعا في إطار برنامج المبادرات الاقتصادية المندمجة

هبة بريس ـ الرباط

استلم 57 مقاولا شابا، اليوم الخميس بمقر مركز التكوين في مهن السياحة بالمضيق، شيكات لتمويل مشاريعهم في إطار برنامج المبادرات الاقتصادية المندمجة لعمالة المضيق-الفنيدق للفترة 2023-2021.

وخلال هذا الحفل، الذي جرى بحضور، على الخصوص، عامل عمالة المضيق – الفنيدق ياسين جاري ، تسلم 57 حاملا للمشاريع شيكات قدرها الإجمالي 3 ملايين درهم، ضمنها 8ر1 مليون درهم عبأتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فيما الباقي ستتم تعبئته من قبل حاملي المشاريع ووكالة التنمية الاجتماعية في إطار قروض الشرف التي تمنحها.

ويروم هذا البرنامج، الذي صادقت عليه اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية مؤخرا، تشجيع الشباب على ولوج مجال ريادة الأعمال عبر تمويل مشاريعهم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بشراكة مع القطاعات الوزارية المعنية والهيئات المنتخبة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، من أجل الإسهام في خلق الثروة وإحداث فرص الشغل.

وأكد محمد البرقوقي، رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة المضيق الفنيدق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الحفل شكل مناسبة لتسليم شيكات ل 57 شابا من حاملي المشاريع لتمويل مشاريعهم، في إطار برنامج المبادرات الاقتصادية المندمجة للعمالة للفترة 2023-2021 .

وأضاف المسؤول أن هذا البرنامج، الذي يندرج في إطار البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة المضيق-الفنيدق وإقليم تطوان، يهدف إلى خلق صندوق تشاركي لدعم المشاريع المنتقاة بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 30 مليون درهم، تساهم فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 5ر10 مليون درهم وسيعهد بتسييره إلى مؤسسة مبادرة للشباب والمقاولة من أجل مساعدة المشاريع المنتقاة من خلال تقديم دعم مالي مباشر.

كما ستتم تعبئة هذا الغلاف المالي بمساهمة وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، والمصالح اللاممركزة، ومجلس عمالة المضيق الفنيدق ومرتيل والمضيق والفنيدق، وجماعات المضيق ومرتيل والفنيدق، مسجلا أن مجموعة من المشاريع المنتقاة ستستفيد كل يوم خميس من تمويل مقدم في إطار هذا البرنامج الطموح.

من جهته، أوضح رئيس مؤسسة مبادرة للشباب والمقاولة، منصف كتاني، أن هذا الحفل يشكل تتويجا لسنتين من العمل تحت إشراف عامل عمالة المضيق الفنيدق، بفضل تنفيذ العديد من البرامج التي مكنت من فتح منصة للمبادرات الاقتصادية المندمجة بالفنيدق، مسجلا أن سيتم قريبا فتح منصتين أخريين من أجل تقوية كفاءات الشباب الباحثين عن فرص الشغل ومساعدة حاملي المشاريع على تطوير أفكارهم، والاستفادة من المواكبة التقنية والدعم المالي الضروريين.

وأضاف أنه منذ إطلاقها، استقبلت منصة المبادرات الاقتصادية المندمجة للفنيدق 500 من حاملي المشاريع، 57 منهم تسلموا اليوم شيكات لتمويل مشاريعهم، مسجلا أن هذه المشاريع ستستفيد من المواكبة التي تلي مرحلة تأسيس المشروع، لفترة تصل إلى 12 شهرا، من أجل إنجاح مشاريعهم.

وسجل أن هذه المشاريع، التي تندرج في إطار تنزيل البرنامج الثالث من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتشمل العديد من القطاعات كالفلاحة والصناعة التقليدية والصناعة والسياحة والثقافة والرياضة والخدمات، ستستفيد منها كافة الجماعات الترابية التابعة لعمالة المضيق الفنيدق، مشيدا بجهود جميع شركاء البرنامج من اجل تعزيز الإدماج المالي لحاملي المشاريع وتحقيق إقلاع اقتصادي لفائدة الساكنة المحلية.

من جهتها، أشارت المديرة الإقليمية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بالمضيق الفنيدق، أمينة الغياتي، إلى أن الحفل تميز بتسليم شيكات ل 57 من حاملي المشاريع في إطار برنامج المبادرات الاقتصادية المندمجة للعمالة للفترة 2023-2021، مسجلة أن هذه المبادرة تروم النهوض بالتشغيل الذاتي على مستوى العمالة.

وأوضحت أن هؤلاء الشباب حاملي المشاريع استفادوا من عدة ورشات تكوينية وستتم مواكبتهم لمدة سنة من خلال منصة المبادرات الاقتصادية المندمجة بهدف تقوية كفاءاتهم في مجال التدبير والتسويق، معربة عن الأمل في ارتفاع عدد المستفيدين خلال الأشهر المقبلة.

يذكر أن برنامج المبادرات الاقتصادية المندمجة للعمالة للفترة 2023-2021 يروم هذه السنة إحداث 400 مشروع، مما سيمكن من خلق نحو 900 منصب شغل.

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