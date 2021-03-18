دول أوروبية تستأنف استخدام لقاح "أسترازينيكا"
لقاح "أسترازينيكا"

دول أوروبية تستأنف استخدام لقاح “أسترازينيكا”

منذ 18 ساعة
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هبة بريس ـ وكالات 

أعلن عدد من الدول الأوروبية عن استئناف استخدام لقاح شركة “أسترازينيكا” البريطانية السويدية المضاد لفيروس كورونا بعد تأكيد الوكالة الأوروبية للأدوية أمان اللقاح.

وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم الخميس، إن ألمانيا ستستأنف استخدام اللقاح اعتبارا من يوم الجمعة.

وفي إسبانيا أعلنت وزيرة الصحة كارولينا دارياس عن استئناف استخدام لقاح “أسترازينيكا” اعتبارا من يوم الأربعاء القادم.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي عن استئناف استخدام اللقاح من يوم الجمعة

وأكد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس عن استئناف استخدام “أسترازينيكا” أيضا.

بدوره قال وزير الصحة الهولندي هوغو دي يونغيه إن هولندا ستستأنف التطعيم بلقاح “أسترازينيكا” الأسبوع المقبل “بالحجم الكامل”.

والبرتغال قررت استئناف استخدام اللقاح من يوم الاثنين.

وأعلنت كذلك قبرص ولاتفيا وليتوانيا عن العودة لاستخدام اللقاح يوم الجمعة.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية أن فوائد لقاح “أسترازينيكا” تتغلب على آثاره الجانبية. ونفت الوكالة صلة اللقاح بحالات الجلطات الدموية التي تسببت بتعليق ما لا يقل عن 17 دولة لاستخدام لقاح “أسترازينيكا”.

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تعليق واحد

  1. سبحان مبدل الاحوال الدول الاوروبية ظهرت على حقيقتها الزواق اصافي

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