تعنيف الأساتذة المتعاقدين يجر وزير الداخلية للمساءلة البرلمانية

هبة بريس ـ الرباط

طالبت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بعقد اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، في أقرب الآجال وبحضور وزير الداخلية، وذلك لمناقشة قضية تعنيف الأساتذة أطر الأكاديميات “المتعاقدين”.

جاء ذلك في مراسلة وجهتها عائشة لبلق، رئيس المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى رئيس لجنة الداخلية، طبقا للفقرة الثانية من المادة 101 من النظام الداخلي للمجلس.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، أصيب عدد من الأساتذة “المتعاقدين” و”حاملي الشهادات العليا”، أثناء تدخل أجهزة الأمن وأعوان السلطة لفض احتجاجاتهم بشوارع الرباط، حيث شهدت الشوارع المحيطة بالبرلمان ووزارة التعليم وساحة “باب الأحد” مطاردات بين الجانبين، وسط إنزال أمني مكثف.

وعلى إثر العنف الذي قوبلت به احتجاجات الأساتذة بالرباط، والذي نتجت عنه إصابات وتوقيفات، اجتاح وسم “احموا الأساتذة في المغرب” مواقع التواصل الاجتماعي بعدة لغات، وذلك للتعبير عن رفض وإدانة هذا العنف متعدد الأشكال الذي قوبل به الأساتذة المحتجون.

وبلغ الوسم الذي يسعى من خلاله الأساتذة إلى “تدويل” قضيتهم، عشرات الآلاف من المشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي في أقل من 24 ساعة.

وتناقل هذا الوسم على الفضاءات الافتراضية أساتذة وسياسيون وحقوقيون ونقابيون، ونشطاء من مختلف التوجهات، حيث روفق الوسم بصور تظهر العنف والإهانة التي تعرض لها الأساتذة والأستاذات.

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