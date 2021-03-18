حقوقيون يراسلون الرميد للتدخل وإنقاذ حياة المؤرخ المعطي منجب
المعطي المنجب

حقوقيون يُراسلون الرميد لإنقاذ حياة المؤرخ المعطي منجب

منذ 4 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

ناشدت اللّجنة الوطنية للتّضامن مع معتقل الرأي معطي منجب، المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلّف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بالتدخل الفوري لخلق شروط تجعل الأكاديمي والنّاشط الحقوقي المعطي منجب يُوقف إضرابه عن الطعام.

وأبرزت اللجنة في مراسلتها، أن الحقوقي والمؤرخ المعطي منجب دخل في إضراب عن الطعام منذ 4 مارس 2021، احتجاجا على اعتقاله التعسفي والظلم الذي طاله وعائلته، وهو يعاني من أمراض متعددة (تذبذب القلب، السكري، هزال المفاصل) مما قد يهدد حياته وصحته.

وأوضحت اللجنة أن أغلب المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، بالإضافة إلى مؤسسات جامعية مرموقة وهيئات أكاديمية دولية، طالبت بإطلاق سراح معتقل الرأي المعطي منجب، وإسقاط كل التهم الموجهة ضده، كما نددت بالمظالم التي تعرض لها، وأولهما اعتقاله التعسفي، والحكم عليه بسنة حبسا نافذا في قضية تروج أمام المحكمة منذ سنة 2015، في غيابه وغياب دفاعه ومصادرة حقهما في الإخبار.

وأشارت أن دفاع المعطي منجب لم يطلع على الملف المتعلق “بتبييض الأموال”، ناهيك عن التشهير الإعلامي الممارس بحقه من طرف صحف ومواقع مقربة من السلطة، أصبحت متخصصة في هذا الجانب.

 

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تعليق واحد

  1. يقول عاى مامو الرئيس المؤسس للجمعية المغربية للإصلاح والإنصاف الإجتماعي واللجن التابعة لها.:

    كل التضامن من اجل اطلاق سراح معتقل الرأي المعطي منجب الذي يعاني من امراض خطيرة ومضرب عن الطعام..

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