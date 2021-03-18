وزير : الأرجنتين ترغب في الدفع بالتعاون مع الجامعات والمعاهد المغربية

هبة بريس ـ وكالات

أعرب وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الأرجنتيني، السيد روبرتو كارلوس سالفاريسا، عن رغبته في الدفع بالتعاون بين بلاده والجامعات ومؤسسات البحث العلمي المتخصصة في المغرب، وفق ما أفاد به مصدر دبلوماسي.

وأعرب كارلوس سالفاريسا، خلال لقاء عقده أمس الأربعاء مع سفير المملكة لدى الأرجنتين السيد يسير فارس، عن رغبة بلاده في تجديد مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارته ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وسلط الوزير، خلال هذا اللقاء، الضوء أساسا على أهمية المنح الدراسية الممنوحة للطلبة الأجانب من قبل المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني في الأرجنتين من أجل تعزيز البحث العلمي.

من جهة أخرى، أشاد بجهود المغرب في مجال التطعيم ضد فيروس كورونا، مؤكدا أن بلاده “تدرك الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في إفريقيا”، القارة التي ترى فيها بلاده “قارة للفرص”.

من جانبه، سلط السفير فارس الضوء على العلاقات المتميزة بين المغرب والأرجنتين، وأكد أن المملكة تشكل بالنسبة للبلد الجنوب أمريكي بوابة نحو إفريقيا بفضل بنيتها التحتية المينائية ومطاراتها المتميزة.

وأبرز الدبلوماسي المغربي أيضا خبرة المغرب المعترف بها في مجال التعاون جنوب-جنوب، وكذا دوره كرائد إفريقي في مجالات الاستثمار والتمويل والطاقات المتجددة وصناعات الطيران والسيارات والبحث العلمي والتقني.

وذكر السيد فارس أيضا بالمنح الدراسية التي يضعها المغرب رهن إشارة الطلبة القادمين من إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0