امزازي يعلن تاريخ مباراة التبريز للتعليم الثانوي

هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أن الاختبارات الكتابية لمباراة التبريز للتعليم الثانوي في المعلوميات، برسم دورة 2021، ستجري أيام 18 و19 و20 ماي 2021 بالرباط.

وأنهت الوزارة، في بلاغ اليوم الخميس إلى علم المترشحات والمترشحين لمباراة التبريز للتعليم الثانوي في المعلوميات، أن الاختبارات ستجرى بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، بالعرفان – مدينة الرباط.

وأشارت الوزارة، وفق المصدر ذاته، إلى أنه يتعين على المترشحات والمترشحين المستوفين للشروط النظامية إيداع ملفات الترشيح بالوحدة المركزية لتكوين الأطر، ملحقة حسان بمدينة الرباط، قبل متم يوم الجمعة 19 مارس 2021، مؤكدة أنه لا يقبل أي ملف بعد هذا التاري

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