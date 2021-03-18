”بن كيران“ يصفح عن إخوانه في الحزب ويتمسك بتجميد عضويته

هبة بريس – الرباط

أعلن الأمين العام السابق لحزب العدالة التنمية، عبد الإله بن كيران، عن التراجع على قطع علاقته مع الوزراء الذين سلف ذكرهم في إخبارهم السابق الذي تلى مصادقة مجلس الحكومة على تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي بالمغرب مع التأكيد على تجميد عضويته بالحزب.

وجاء في الإخبار الذي نشره عبد الاله بن كيران، أنه وإكراما للأخوين الأستاذ عبد الرحيم شيخي والدكتور عز الدين توفيق، واستجابة لطلبهما أعلن عبد الاله بن كيران التراجع عن قرار قطع العلاقات مع السادة الواردة أسماؤهم في البلاغ السابق مع تأكيده الباقي“.

وكان الأمين الأمين العام السابق ورئيس الحكومة السابقة، عبد الإله بن كيران، قد أعلن عن قطع علاقته مع رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني ووزراء حكومته البيجيديين وصقور الحزب وتجميد عضويته بالحزب.

وقال الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، في إعلان نشره على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”:”أنا الموقع أسفله عبد الاله بنكيران، أعلن تبعا لمرور قانون تقنين القنب الهندي “الكيف” بالمجلس الحكومي المنعقد يوم 11 مارس 2021، قطع علاقتي مع كل من سعد الدين العثماني، المصطفى الرميد، عبد العزيز رباح، الحسن الداودي، محمد امكراز”.

وأضاف بنكيران أنه قرر أيضا تجميد عضويته بحزب العدالة والتنمية .

هذا ويشار الى أن رئيس الحكومة السابق، سبق أن هدد وزراء وبرلمانيي حزبه بالانسحاب من الأخير في حالة موافقتهم على تمرير والمصادقة على تقنين “القنب الهندي”.

ما رأيك؟ المجموع 10 آراء 10 0