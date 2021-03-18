بنكيران يتراجع عن قراره الاخير
عبد الاله بنكيران

”بن كيران“ يصفح عن إخوانه في الحزب ويتمسك بتجميد عضويته

منذ 3 ساعات
1

هبة بريس – الرباط

أعلن الأمين العام السابق لحزب العدالة التنمية، عبد الإله بن كيران، عن التراجع على قطع علاقته مع الوزراء الذين سلف ذكرهم في إخبارهم السابق الذي تلى مصادقة مجلس الحكومة على تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي بالمغرب مع التأكيد على تجميد عضويته بالحزب.

وجاء في الإخبار الذي نشره عبد الاله بن كيران، أنه وإكراما للأخوين الأستاذ عبد الرحيم شيخي والدكتور عز الدين توفيق، واستجابة لطلبهما أعلن  عبد الاله بن كيران التراجع عن قرار قطع العلاقات مع السادة الواردة أسماؤهم في البلاغ السابق مع تأكيده الباقي“.

وكان الأمين الأمين العام السابق ورئيس الحكومة السابقة، عبد الإله بن كيران، قد أعلن عن قطع علاقته مع رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني ووزراء حكومته البيجيديين وصقور الحزب وتجميد عضويته بالحزب.

وقال الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، في إعلان نشره على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”:”أنا الموقع أسفله عبد الاله بنكيران، أعلن تبعا لمرور قانون تقنين القنب الهندي “الكيف” بالمجلس الحكومي المنعقد يوم 11 مارس 2021، قطع علاقتي مع كل من سعد الدين العثماني، المصطفى الرميد، عبد العزيز رباح، الحسن الداودي، محمد امكراز”.

وأضاف بنكيران أنه قرر أيضا تجميد عضويته بحزب العدالة والتنمية .

هذا ويشار الى أن رئيس الحكومة السابق، سبق أن هدد وزراء وبرلمانيي حزبه بالانسحاب من الأخير في حالة موافقتهم على تمرير والمصادقة على تقنين “القنب الهندي”.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
10

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حقوقيون يُراسلون الرميد لإنقاذ حياة المؤرخ المعطي منجب

حقوقيون يُراسلون الرميد لإنقاذ حياة المؤرخ المعطي منجب

منذ 21 دقيقة
Photo of هيئة نقابية تدين القمع الذي تتعرض له الشغيلة التعليمية

هيئة نقابية تدين القمع الذي تتعرض له الشغيلة التعليمية

منذ 41 دقيقة
Photo of صندوق الأمم المتحدة للسكان يدعم المغرب لإنجاز الإحصاء العام للسكان

صندوق الأمم المتحدة للسكان يدعم المغرب لإنجاز الإحصاء العام…

منذ ساعتين
Photo of خلال 24 ساعة ..تلقيح 8072 شخص ضد فيروس “كورونا”

خلال 24 ساعة ..تلقيح 8072 شخص ضد فيروس “كورونا”

منذ ساعتين
Photo of حالات الشفاء …تسجيل574 حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

حالات الشفاء …تسجيل574 حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

منذ ساعتين
Photo of خلال 24 ساعة .. تسجيل 03 حالة وفاة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة .. تسجيل 03 حالة وفاة جديدة…

منذ ساعتين
Photo of خلال 24 ساعة …تسجيل487اصابة جديدة بـ”كورونا”

خلال 24 ساعة …تسجيل487اصابة جديدة بـ”كورونا”

منذ ساعتين
Photo of المصادقة على تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين والعاملين بقطاع المطاعم

المصادقة على تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين والعاملين بقطاع…

منذ 3 ساعات
Photo of النيابة العامة تفتح بحثا في واقعة تعنيف “مجهول” لأساتذة التعاقد

النيابة العامة تفتح بحثا في واقعة تعنيف “مجهول” لأساتذة…

منذ 4 ساعات
Photo of إلي غاية 10 أبريل.. المكتب الوطني للمطارات يعلن تعليق المغرب للرحلات مع 32 دولة

إلي غاية 10 أبريل.. المكتب الوطني للمطارات يعلن تعليق…

منذ 5 ساعات

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق