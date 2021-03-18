توقيع 11 اتفاقية بين جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس وجمعيات من المجتمع المدني

منذ 3 ساعات
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ع محياوي ـ هبة بريس

تحت شعار ” انفتاح الجامعة على محيطها أساس التنمية المجتمعية ” ترأس الدكتور رضوان مرابط رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، يوم أمس الأربعاء 17 مارس 2021، بمركز الندوات والتكوين التابع للجامعة، مراسيم توقيع 11 اتفاقية بين جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، المدرسة العليا للأساتذة بفاس وجمعيات من المجتمع المدني، وذلك في إطار المقاربة التشاركية التي تعنى بمأسسة التربية الخاصة والتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة ذهنية.

وقد عرف هذا الحفل حضور كل من مدير المدرسة العليا للأساتذة، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس- مكناس، نائب الرئيس المكلف بالشؤون البيداغوجية والأكاديمية، نائب الرئيس المكلف بالبحث العلمي والتعاون، الكاتب العام برئاسة الجامعة، بالإضافة إلى فاعلين جمعويين، وأساتذة وطلبة المدرسة العليا للأساتذة.

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