إلي غاية 10 أبريل.. المكتب الوطني للمطارات يعلن تعليق المغرب للرحلات مع 32 دولة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في منشور حديث له ظهر اليوم، أكد المكتب الوطني للمطارات أن المغرب قد قرر تعليق الرحلات بين المغرب و 32 دولة من مختلف القارات إلى غاية 10 أبريل القادم.

و حسب الصفحة الرسمية للمكتب الوطني للمطارات، فقد قام المغرب بتعليق رحلاته من وإلى 32 دولة و ذلك بسبب تفشي فيروس كورونا من السلالة المتحورة بتلك البلدان، و سيستمر توقف الرحلات إلى غاية الأسبوع الثاني من شهر أبريل المقبل.

و همت قائمة الدول التي سيشملها قرار تعليق الرحلات من و إلى المغرب وفق المكتب الوطني للمطارات كل من الأرجنتين و البوسنة و الهرسك و بوتسوانا و الكاميرون و كرواتيا ثم الموزمبيق و بولونيا.

كما تم تمديد تعليق الرحلات مع النرويج و فنلندا و اليونان و لبنان و الكويت و الجزائر و مصر و إيطاليا و بلجيكا و تركيا و سويسرا و ألمانيا و هولندا، بالإضافة للنمسا و البرتغال و السويد.

و شملت لائحة الدول المحظور التنقل بينها و المغرب كذلك كل من أوكرانيا و التشيك و أستراليا و إيرلندا و البرازيل و نيوزيلندا و المملكة المتحدة و جنوب أفريقيا ثم الدانمارك.

و شدد منشور المكتب الوطني للمطارات على أن الحظر سيشمل كذلك المسافرين في كلا الاتجاهين الذين اختاروا بلدا آخر قبل دخول المغرب أو ما يصطلح عليه ب”ليسكال” حيث سيكون ممنوعا عليهم دخول المغرب و لو أن وجهتهم قبل المغرب ستكون من دولة لا يشملها الحظر المذكور سابقا.

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