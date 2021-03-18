وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم

وزير الخارجية الجزائري: سندعم “الصحراويين” في حال قبلوا الحكم الذاتي المغربي

منذ 48 دقيقة
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هبة بريس

قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم الخميس، أن الجزائر تسير في مخطط حل “الأزمة الصحرواية” منذ عقود ولن تغير موقفها من القضية”، مشيرا إلى أن الجزائر ترتكز على القانون الدولي، وحق تقرير المصير.

وقال الوزير في هذا الصدد: “إننا ندعم كل ما يطالب به الصحراويون، ونكذب كل من يروج له حول تخلي الجزائر عن دعم الحل السياسي في الصحراء”.

وتابع قائلا: “لسنا ممن يحمل سكينا خلف ظهره وما نقوله نطبقه”، مؤكّدا بالقول: “إننا لن نقبل فرض حل على الصحراويين وسندعمهم في حال قبلوا الحكم الذاتي المغربي”. على حد تعبيره

هذا وتأتي تصريحات الوزير الجزائري، بعد الانتصارات المتتالية والهامة التي حققتها الدبلوماسية المغربية لصالح القضية الوطنية خلال الفترة الأخيرة، والتي تبرز فشل الاطروحة الانفصالية وداعميها.

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‫2 تعليقات

  1. اذهب انت وتصريحاتك وإياهم إلى الجحيم.نحن في صحراءنا.وفي رأيي المتواضع.لا استفتاء ولا حكم ذاتي.فقط الالتحاق بالوطن وطي الصفحة و الا الفيافي والقفار. وكل مناوشة ومغربنا في رعاية الله.

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