الMITC تطلق الدورة الثانية من برنامج “Open Innovation Smart Z”

هبة بريس

تتوج تظاهرة “Smart Z Open Innovation Program” التي لا محيد عنها، تنفيذ MITC (الشركة المسيرة لـ تيكنوبارك) لأول برنامج ابتكار مفتوح، الذي تحقق بفضل اتفاقية التعاون الموقعة سنة 2019 مع شركة تهيئة زناتة (SAZ).

وتميز هذا الحدث الذي نُظم يوم الثلاثاء 16 مارس 2021، في صيغة تجمع بين الحضوري وعن بعد، مع بث عبر الإنترنت على صفحة فايسبوك.

وعرف هذا الموعد مشاركة مجموعة مرموقة من المتدخلين المحترفين من مختلف قطاعات الأنشطة من بينهم السيد الهجهوج أمين، المدير العام لشركة تهيئة زناتة، والسيد سرغيني هشام، المدير العام لصندوق الضمان المركزي، والسيد بهيج حسن، المدير العام لشركة آي بي إم المغرب، والسيد دارييت جان باسكال، المدير العام لـ ليديك ، السيدة بنمخلوف لمياء، المديرة العامة لتكنوبارك والسيد العيشاوي سمير، مؤسس شركة Happy Ventures.

وتضمن هذا الحدث استحضار أقوى لحظات الدورة الأولى التي فازت خلالها عشر مقاولات ناشئة، كما تميز بالإعلان الرسمي عن أسماء الشركات الناشئة التي تم انتقاؤها لخوض غمار النسخة الثانية.

وللتذكير فقد شاركت عشر مقاولات ناشئة مغربية في النسخة الأولى من برنامج Open Innovation Smart Z ، الذي تم إطلاقه في 2019، ويتعلق الأمر بكل من Pixair وWecim وSaweblia وDigipop وAcal Solutions وHKAZ Network و Easy Run وOritech وDaba Go وVetrasoft.

في حين ستشهد النسخة الثانية مشاركة تسع مقاولات ناشئة جديدة موجودة بمختلف تكنوباركات المغرب، ولا سيما مدينة الابتكار في أكادير وتكنوبارك طنجة والرباط والدار البيضاء، وهي Nouspo، World Data Solution ، GC Sports وDiscount Club وNew Energy Motors وSendatrack وACCENSA وEnergitech وIndustry 4.0.

كما ساهم في “Smart Z Open Innovation Program” الشركاء المؤسساتيون IBM، وصندوق الضمان المركزي، وHappy Ventures، الذين أوكل إليهم تطوير البرنامج.

ويرمي هذا التعاون إلى دعم المقاولات الناشئة المشاركة في تطوير الخدمات الذكية لفائدة مدينة زناتة البيئية، وتمويل التكاليف المتعلقة بالنماذج الأولية وتطوير المشاريع في حدود سقف 200000 درهم في إطار تمويل Innov Idea، وتوفير الخبرة والولوج إلى أحدث الابتكارات التكنولوجية والخدمات السحابية للمقاولات الناشئة المشاركة.

وتمثلت الموضوعات التي تم تناولها في إطار هذا البرنامج في البنية التحتية الذكية، وإنترنت الأشياء الاستباقي، ونموذج الدفع الإلكتروني للمبالغ الصغيرة (micro-paiement) الذي يهدف إلى الشمول المالي وتقليص الفجوة الرقمية، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في خدمة تطوير خدمات المدينة، وإدخال الواقع الافتراضي في الترويج للمدينة وبلورة نماذج جديدة للوصول إلى الشغل والتكوين الإدماجي والتضامني.

و قبلت المقاولات الناشئة المشاركة رفع التحدي المتمثل في تطوير نماذج اقتصادية إدماجية تستند إلى إمكانيات تكنولوجية جديدة تتماشى مع الأهداف الاستباقية لمدينة زناتة البيئية.

وتعتبر استراتيجية تطوير منظومة مندمجة ومتكاملة في مجتمع الابتكار التي تم تبنيها منذ إنشاء MITC في 2001 في تكنوبارك أمرا ضروريا في ظهور أنظمة دعم الابتكار الجديدة.

وعلاوة على ذلك، فإن نموذج التنمية المعتمد في إطار برنامج Smart Z، الذي يكرس التآزر بين المؤسسات الشريكة والفاعلين التكنولوجيين والجهات الفاعلة في تمويل الابتكار، سيكون ملهما لتبنيه وتطبيقه على المستويين الجهوي والوطني.

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