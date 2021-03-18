أكادير : مجلس جطو يدين مدير الاكاديمية “السابق” ب 50 ألف درهم بسبب “صفقات”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

خلص تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بإدانة مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس ماسة ، حضوريا وابتدائيا وفي جلسة علنية، بالحكم عليه بغرامة تقدر ب 50 الف درهم، في القضية رقم 2017/107/ ت.م.ش.م المرفوعة إلى المجلس الأعلى للحسابات من طرف الوكيل العام للملك لديه في إطار إختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، والتي توبع فيها مدير الأكاديمية ” السابق” .

وارتكز ملتمس النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات رقم 215 بتاريخ 20 شتنبر 2017 على تعيين مستشار مقرر يكلف بالتحقيق في قضية التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تتعلق بصفقات وسندات طلب أبرمتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة ، خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2013، على إثر دراستها للتقرير المتضمن لنتائج البحث التمهيدي المنجز من طرف المجلس في الموضوع، طبقا للمادة 12 من مدونة المحاكم المالية، والذي أحاله الرئيس الأول للمجلس على النيابة العامة، بواسطة الرسالة رقم 2017/01 بتاريخ 06 يوليوز 2017، والمرفقة، كذلك، بتقارير المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني التي سبق للمجلس أن توصل بها، في إطار المادة 109 من ذات المدونة.

واستند قرار النيابة العامة رقم 177 بتاريخ 29 دجنبر2017 بمتابعة مدير الاكاديمية أمام المجلس، بصفته مديرا للأكاديمية سابقا، نظرا لوجود قرائن على ارتكابه أفعالا تندرج ضمن المخالفات المنصوص عليها في المادة 54 من القانون رقم 62-99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

كما عرفت القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالمجلس الاعلى للحسابات خلال سنة 2019 تبرئة 5 مدراء اقليميين للتربية والتكوين في نفس القضية التي يتابع فيها مدير الاكاديمية.

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