بوتين لبايدن: كل إناء بما فيه ينضح.. أتمنى لك الصحة

هبة بريس – وكالات

رد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على نظيره الأمريكي، جو بايدن، الذي وصفه “بالقاتل”، ناصحا إياه النظر في المرآة، مشيرا إلى أن كل إناء ينضح بما فيه، داعيا له بالصحة.

وقال الرئيس الروسي خلال محادثته عبر الفيديو مع سكان القرم وسيفاستوبول: “أنا أعرفه جيدا [يقصد بايدن]. بماذا سأرد عليه؟ كن بصحة جيدة. أتمنى له الصحة الجيدة. أقولها بدون سخرية ولا مزحة”.

وتابع: “إدارة الولايات المتحدة لديها توجه محدد في العلاقات مع روسيا ولكن بشروطها وفي القضايا التي تهمها فقط”.. مشيرا إلى أن “موسكو ستواصل تطوير العلاقات مع جميع دول العالم بما في ذلك واشنطن”.

وأضاف: “على الرغم من اعتقاد أمريكا أننا مثلها.. لكن الأمر ليس كذلك، لدينا شفرة جينية مختلفة”.

واضاف : “بالحديث على نطاق أوسع حول هذا الموضوع، ما أود قوله هو أن في تاريخ كل أمة، يوجد العديد من الأحداث الصعبة والدرامية والدموية. ولكن عندما نقيم الآخرين، أو عندما نقيم حتى الدول الأخرى، فإننا دائمًا ما نبدو وكأننا ننظر في المرآة. فنحن دائما ما نرى أنفسنا فيها”.

وتابع بوتين: “دائما ما نصف الآخرين بما نحن عليه من صفات”.

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