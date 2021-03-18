كلميم : 15 جمعية وتعاونية فلاحية تطالب وزير العدل بفتح تحقيق ضد مافيا العقار

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قدمت ساكنة كلميم ملتمس الى وزير العدل موقع من طرف 15 جمعية وتعاونية فلاحية، يطالبون من خلاله وزير العدل بنعبد القادر بفتح تحقيق ضد ما وصفوه ” مافيا العقار” بعد إعداد هؤلاء وثائق واعادة بيع تلك العقارات التي حددتها مصادرنا في حوالي 1500 هكتار شمال مدينة كلميم.

وكانت الجماعة السلالية ” تكانت” قد قدمت مطلب تحفيظ تلك الاراضي سنة 1995، غير ان تعرضات من ملاكين من نفس الجماعة السلالية أخرت عملية التحفيظ قبل ان يجلس الاطراف للحوار من أجل تجاوز العرقلة في التحفيظ، لكن هؤلاء اكتشفوا بعد ذلك سيطرة ملاك لا علاقة لهم بالجماعة السلالية على المئات من الهكتارات وانشؤوا بها آبار ومنازل وضيعات فلاحية مدعين انهم حصلوا على تلك العقارات من الجماعة نفسها، قبل ان يكتشفو المعارضين ان البائع لايمتلك سوى 9 هكتارات فقط .

وكانت إبتدائية كلميم قد أصدرت حكما لصالح افراد الجماعة السلالية سنة 2017، برفظ التحفيظ الذي تقدم به الملاكين الجدد، قبل ان تبطل محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت لصالح الملاكين الجدد مما دفع بالجمعيات بمراسلة وزير العدل للتدخل وفتح تحقيق.

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