الرميد يتوعد شخصا عنف الأساتذة المحتجين بالمساءلة القانونية

هبة بريس – الرباط

تفاعل وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، المصطفى الرميد، مع صور وفيديوهات توثق لإقدام شخص”مجهول الهوية” على تعنيف أساتذة التعاقد المحتجين بشوارع مدينة الرباط.

وقال الرميد في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”: “بشكل غير مفهوم ولا مبرر ولا مقبول ولا معقول، ظهر شخص بلباس مدني يمارس العنف غير المشروع ضد مواطنين في الشارع العمومي. ”

وأضاف الرميد قائلا :”أعتقد أن ممارسة هذا الشخص كما يتم تداولها اذا صحت، تجعله واقعا في دائرة المساءلة القانونية التي ينبغي ان تكون سنة ثابتة في اي بلد يحترم التزاماته ، ويصون كرامة مواطنيه”، مسترسلا بالقول :”لا اشك لحظة في ان هذه المساءلة لن تتاخر باذن الله.”

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