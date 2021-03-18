الرميد يتوعد شخصا عنف الأساتذة المحتجين بالمساءلة القانونية
هبة بريس – الرباط
تفاعل وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، المصطفى الرميد، مع صور وفيديوهات توثق لإقدام شخص”مجهول الهوية” على تعنيف أساتذة التعاقد المحتجين بشوارع مدينة الرباط.
وقال الرميد في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”: “بشكل غير مفهوم ولا مبرر ولا مقبول ولا معقول، ظهر شخص بلباس مدني يمارس العنف غير المشروع ضد مواطنين في الشارع العمومي. ”
وأضاف الرميد قائلا :”أعتقد أن ممارسة هذا الشخص كما يتم تداولها اذا صحت، تجعله واقعا في دائرة المساءلة القانونية التي ينبغي ان تكون سنة ثابتة في اي بلد يحترم التزاماته ، ويصون كرامة مواطنيه”، مسترسلا بالقول :”لا اشك لحظة في ان هذه المساءلة لن تتاخر باذن الله.”
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3 تعليقات
الموسألة يجب أن تكون للحكومة التى تركت دورها محامية للمواطنين و وصية عن القطاع
كانت طريقة تعنيفه للأساتذة نوعا من إذلالهم. حشومة عليه، ولا يمكن التغاضي عن جريمته ما دمنا في دولة الحق والقانون.
ومن سيكون الا واحد من الاجهزة القمعية الاي يتم تجنيدها لترهيب المحتجين و قد عشنا موقفا مشابها في مسيرة 6ابريل حيث تم محاصرة جناح 20فبراير و اختطاف الحاقد من بين الجموع في عملية ارهابية تشبه ما تقوم به الموياد و غيرها من الاجهزة القمعية للانظمة الديكتاتورية و النظام المخزني واحد منها رغم التطبيل و التهليل و تمجيده من طرف احزاب و هيات و جمعيات و نخب مرتشية.