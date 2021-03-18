وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوبن المهني
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الشروع في تسوية ملفات التعويض اليومي عن التدريب لفائدة موظفي التعليم

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي -قطاع التربية الوطنية، أنها ستشرع في تسوية الشطر الخامس من ملفات التعويض اليومي عن التدريب لفائدة الموظفات والموظفين التابعين لقطاع التربية الوطنية، والذين سبق لهم قضاء فترة التدريب بإحدى مراكز التكوين التابعة لهذا القطاع، وذلك إلى غاية 31 دجنبر1990.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن هذه العملية ستتم في حدود الغلاف المالي المخصص لهذا الغرض، حيث يبلغ عدد الملفات التي ستتم تسويتها 1734 ملفا.

وتابع البلاغ، “وحتى تتم هذه العملية في أحسن الظروف، فإن الوزارة تدعو كل الموظفات والموظفين الواردة أسماؤهم في اللائحة المعلن عنها على البوابة الرسمية للوزارة www.men.gov.ma، الاتصال بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر من أجل توقيع بيانات المبالغ المستحقة عن التعويض المذكور، وذلك حسب تاريخ موعد الزيارة المشار إليه في اللائحة”.

وأشار البلاغ إلى أن الوزارة سبق وأن عملت على تسوية أربعة أشطر من ملفات التعويض اليومي عن التدريب، بما مجموعه 3842 ملفا، وذلك اعتمادا على معيار الأقدمية في ولوج مراكز التكوين.

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