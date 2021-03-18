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البيضاء.. توقيف شخصين بحوزتهما أزيد من 20 ألف قرص طبي مخدر

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال أمس الأربعاء، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 23 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج كمية مهمة من الأقراص الطبية المخدرة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيهما مباشرة بعد وصولهما إلى مدينة الدار البيضاء قادمين من إحدى مدن شمال المملكة، قبل أن تسفر عملية التفتيش عن العثور بحوزتهما على 20 ألف و700 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، فضلا عن حجز كيلوغرام واحد و900 غرام من مخدر الشيرا المعدة للترويج وعدة هواتف محمولة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض تحديد باقي المتورطين المفترضين والامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه العملية النوعية في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية من أجل تجفيف منابع جلب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على الصعيدين الوطني والدولي.

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تعليق واحد

  1. السجن المؤبد لمخربين الاجيال قبح الله سعيهم في الدنيا و الاخرة

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