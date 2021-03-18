قلعة السراغنة.. التحقيق مع موظفي شرطة متورطين في قضية رشوة

هبة بريس

فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة قلعة السراغنة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء اليوم الأربعاء، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظفي شرطة، برتبة ضابط أمن وضابط أمن ممتاز، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالرشوة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد فتحت بحثا بشأن بلاغ تقدم به شخص متورط في حادثة سير مقرونة بالسكر، يدعي فيه أن موظفي الشرطة المذكورين طلبا منه مبلغا ماليا مقابل التدخل لفائدته في معالجة ملف هذه الحادثة، وهو ما استدعى فتح بحث دقيق أسفر عن توقيف المشتبه بهما في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بموظفي الشرطة المعنيين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث المنجز في هذه القضية، وذلك بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وبموازاة ذلك، يضيف البلاغ، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطيين المذكورين، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى لها اتخاذ التدابير التأديبية اللازمة.

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