إصابة شخصين بإطلاق نار في فرنسا
الصورة تعبيرية

إصابة شخصين بإطلاق نار في فرنسا

منذ ساعتين
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هبة بريس

أصيب رجلان بالرصاص بإطلاق نار في مدينة رين الفرنسية غربي البلاد يوم الأربعاء.

وقال المدعي العام المحلي في رين إن الرجلين البالغين 31 و30 سنة أصيبا بطلقات نارية بالقرب من محل تجاري عصر الأربعاء، وأحدهما في حالة حرجة الآن.

وأكد المدعي إلقاء القبض على مطلق النار، وهو شاب بالغ 21 عاما من العمر، له سوابق متعلقة بمخالفات القوانين الخاصة بتداول المخدرات.

ورجحت السلطات الفرنسية أن حادث إطلاق النار ناجم عن تصفية حسابات بين عصابات المخدرات في المدينة، وفتحت تحقيقا جنائيا في الحادث.

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