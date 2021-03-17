أمن فاس يحيل الملقب ” عميشة ” على أنظار العدالة

ع محياوي ـ هبة بريس

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس على أنظار المحكمة شخصا من ذوي السوابق القضائية العديدة، يبلغ من العمر 56 سنة، اشتبه تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل دون سند صحيح.

و جرى توقيف المشتبه فيه، الملقب ” عميشة” من طرف فرقة محاربة العصابات على مستوى حي باب الفتوح، بعد مباشرة مجموعة من التحريات و الأبحاث حول أحد المشتبه فيهم الذي يقوم بترويج السجائر والمواد المهربة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز 994 علبة من السجائر المهربة، مختلفة الأنواع، 350 غرام من مسحوق طابا على شكل 30 لفافة جاهزة للبيع، بالإضافة إلى مبلغ مالي يشتبه في كونه متحصل عليه من المبيعات، وهواتف محمولة.

وقد، أوضحت إجراءات التنقيط المنجزة من طرف مصالح الشرطة بقاعدة البيانات الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم، على أن المشتبه فيه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، من أجل حيازة وترويج المخدرات.

وقد تم تقديم المشتبه فيه أمام أنظار النيابة العامة المختصة، التي أشرفت على مجريات البحث، بعد إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية، لمعرفة مدى تورطه في قضايا مماثلة، في حين تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف باقي الأشخاص المحتمل تورطهم في ترويج هذه المواد المحظورة.

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