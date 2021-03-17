قرار غير مسبوق"‏ ردا على إساءة بايدن بحق بوتين
ماريا زاخاروفا

زاخاروفا تكشف عن “قرار غير مسبوق”‏ ردا على إساءة بايدن بحق بوتين

منذ ساعتين
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هبة بريس ـ وكالات

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء 17 مارس/آذار، إن روسيا ردت على إساءة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بـ”قرار غير مسبوق”.

موسكو – سبوتنيك. وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا اخاروفا، أن دعوة السفير الروسي في واشنطن إلى موسكو للتشاور لتقييم آفاق تقويم العلاقات مع الولايات المتحدة هو حدث غير مسبوق في تاريخ العلاقات الثنائية.

واتهمت واشنطن موسكو بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، حيث وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسي بأنه “قاتل”، مؤكدًا أنه “سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الرئاسية الأمريكية” الأخيرة.

وأشار بايدن إلى أنه خلال محادثة في يناير/ كانون الثاني، حذر نظيره الروسي من العواقب المحتملة.

الخارجية الأمريكية ترفض التعليق على سؤال هل ستستدعي سفيرها في موسكو للتشاور؟
وزعم تقرير استخباراتي أمريكي عن التهديدات الخارجية لانتخابات 2020، يوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أذن ببذل جهود لتقويض المرشح الديمقراطي آنذاك جو بايدن (الرئيس الحالي).

ونفت موسكو مرارا مثل هذه الادعاءات الأمريكية، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن واشنطن تتهم موسكو بشكل مستمر بالتدخل في شأنها الداخلي دون دليل.

كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن هناك أدلة على عدم تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية، وصرح المندوب الخاص لرئيس روسيا المعني بالتعاون الدولي في مجال أمن المعلومات، أندريه كروتسكيخ، لصحيفة “كوميرسانت” بأن الولايات المتحدة تعيق نشر هذه الأدلة.

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