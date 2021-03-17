تعليمات صارمة من النيابة العامة لمتابعة مروجي الأخبار الزائفة حول كورونا

هبة بريس- الرباط

أعلن الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، أن تعليمات صارمة قد أعطيت للنيابات العامة لدى محاكم المملكة، من أجل متابعة كل من يروج أخبارا زائفة ذات علاقة بموضوع فيروس كورونا، والتي من شأنها إثارة الفزع بين الناس، أو المساس بالنظام العام.

وأوضح بلاغ الوكيل العام، أن النيابة العامة سبق أن حركت الدعوى العمومية في حق بعض الأشخاص المشتبه في مسؤوليتهم عن ترويج أخبار زائفة في موضوع فيروس كورونا.

وأضاف البلاغ أن النيابة العامة تباشر أبحاثا في الموضوع بواسطة الشرطة القضائية.

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