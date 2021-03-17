الإسلام الوسطي الذي يدعو إليه المغرب درع ضد التطرف

سفير : الإسلام الوسطي الذي يدعو إليه المغرب درع ضد التطرف

منذ 4 ساعات
0

هبة بريس

أكد سفير المغرب في إندونيسيا، وديع بنعبد الله، اليوم الأربعاء في جاكرتا، أن الإسلام الوسطي الذي يدعو إليه المغرب يشكل درعا ضد التطرف والراديكالية بمختلف مظاهرها.

وأبرز  بنعبد الله، الذي كان يتحدث خلال ندوة عبر الانترنيت، نظمت حول موضوع “إعادة تعريف الديمقراطية والوطنية لعالم إسلامي سلمي”، أن “نشر المغرب للإسلام المعتدل والوسطي يشكل درعا حقيقيا ضد مختلف أشكال ومظاهر التطرف والراديكالية”.

وأوضح، في هذا الصدد، أن التعايش واحترام الاختلاف الذي تدعوان إليه الرباط وجاكرتا يرسي أسس مجتمع عالمي سلمي، مضيفا أن المملكة تساهم، وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال مؤسساتها وتكوين الأطر الدينية الأجنبية في تعزيز تعاليم الإسلام الحقيقي في العالم.

ومن جهته، أكد سفير إندونيسيا في الرباط، السيد هاسرول أزوار، على المكانة الهامة التي يحتلها نظام التعليم والتربية في بناء مجتمع ديمقراطي يعزز قيم الإنصاف والعدالة لفائدة مختلف السكان.

ومن جانبه، أبرز رئيس المركز الأكاديمي الدولي للدراسات الصوفية والجمالية، عزيز إدريسي الكبيطي الحسني، أن المغرب وإندونيسيا يحتلان مكانة متميزة في أقصى شرق وغرب العالم الإسلامي، مشيرا إلى أن هذين البلدين لديهما العديد من أوجه التشابه ويتقاسمان مبادئ الإسلام المعتدل والمتسامح.

كما أكد أن روح الصوفية مكنت بشكل ملحوظ من نشر الإسلام عبر العالم، مع الحفاظ على القيم العالمية للسلام والتسامح.

أما رئيس الجامعة الاندونيسية نيغيري سيمارانغ، فتور روكمان، فتطرق إلى دور المؤسسات الأكاديمية في النهوض بمجتمع المعرفة وبساكنة متمدنة تخدم بشكل ملحوظ تنمية بلدها.

وتندرج هذه الندوة في إطار سلسلة من الأنشطة المخلدة للذكرى الـ 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإندونيسيا.

وتحدو المغرب وإندونيسيا إرادة قوية لتوطيد علاقاتهما الثنائية، والارتقاء بالتبادلات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية والدبلوماسية الثنائية المتميزة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الأوقاف تستعد لتغييرات جذرية في مختلف المؤسسات التابعة لها

الأوقاف تستعد لتغييرات جذرية في مختلف المؤسسات التابعة لها

منذ يوم واحد
Photo of الأوقاف تُعلن الاثنين أول أيام شعبان 1442

الأوقاف تُعلن الاثنين أول أيام شعبان 1442

منذ 4 أيام
Photo of السعودية تضع شرطا جديدا لأداء الحج هذه السنة

السعودية تضع شرطا جديدا لأداء الحج هذه السنة

منذ أسبوعين
Photo of وزارة الأوقاف تعلن غدا السبت أول أيام شهر رجب بالمغرب

وزارة الأوقاف تعلن غدا السبت أول أيام شهر رجب…

Photo of الطريقة التيجانية في دكار تنظم أيامها الثقافية الإسلامية

الطريقة التيجانية في دكار تنظم أيامها الثقافية الإسلامية

Photo of وزارة الأوقاف: اعتماد التعليم الحضوري بمؤسسات التعليم العتيق

وزارة الأوقاف: اعتماد التعليم الحضوري بمؤسسات التعليم العتيق

Photo of فاتح شهر جمادى الأولى 1442، غدا الأربعاء

فاتح شهر جمادى الأولى 1442، غدا الأربعاء

Photo of خطبة الجمعة بمساجد المملكة توصي بنبذ العنف ضد النساء

خطبة الجمعة بمساجد المملكة توصي بنبذ العنف ضد النساء

Photo of التوفيق: “الأئمة يتوفرون على تغطية صحية كاملة لا يتوفر عليها باقي موظفي المغرب”

التوفيق: “الأئمة يتوفرون على تغطية صحية كاملة لا يتوفر…

Photo of التوفيق: فتح جميع المساجد واستئناف الأنشطة الدينية شهر يناير

التوفيق: فتح جميع المساجد واستئناف الأنشطة الدينية شهر يناير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق