سرقة معلومات بطاقات إئتمانية.. أمن طنجة يعتقل عصابة يتزعمها خليجي

هبة بريس – مكتب طنجة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بتنسيق مع نظيرتها بأكادير، أمس الثلاثاء 16 مارس الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 27 و37 سنة، وهما سيدة ومواطن سعودي مبحوث عنهما على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والنصب والاحتيال.

وكان المشتبه فيهما قد استعملا طرقا احتيالية على شبكة الأنترنت للحصول على معطيات بطائق ائتمان بنكية أجنبية مصرح بسرقتها بالخارج، قبل أن يستعملاها في تنفيذ عملية شراء منتجات مختلفة وأداء أثمنة خدمات بمحلات تجارية ومطاعم بمدن أكادير وطنجة، حيث بلغ مجموع المبالغ التي تم الاستيلاء عليها ما يفوق 32 مليون سنتيم.

وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيهما، حيث اتضح أن المعني بالأمر يقيم بالمغرب بطريقة غير قانونية، وذلك قبل أن يتم توقيفهما وهما متلبسين باستخدام معطيات بطاقة بنكية مقرصنة في معاملة تجارية بأحد المحلات التجارية بطنجة، علاوة على حجز هاتفين محمولين كانا بحوزتهما يشتبه في استعمالهما لتخزين المعطيات الرقمية للبطائق المذكورة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

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