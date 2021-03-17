ضربة للبوليساريو… مستثمرون من الباسك يحطون الرحال بالعيون

هبة بريس: أشعبان لحبيب

بعد إستقبال مجموعة من رجال الأعمال، من مختلف الجنسيات في وقت سابق، وذلك من أجل التعريف بجهة العيون الساقية الحمراء، وما تزخر به من بنيات تحتية ومشاريع ضخمة، علمت هبة بريس من مصدر خاص، أن سيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، قد أشرف على إستقبال مجموعة من رجال الأعمال الكبار والمعروفين، بمنطقة الباسك الإسبانية، و الذين حطوا الرحال ليلة أمس الثلاثاء 16 مارس 2021، بمطار الحسن الأول بالعيون جنوب المغرب.

ذات الوفد الاسباني القادم من إقليم الباسك، تتقدمه سيدة الأعمال الإسبانية ماريا تاتو، حيث كان في استقبالهم والي جهة العيون عبد السلام بيكرات و رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء.

وقد عقد ذات المنتخب، اجتماع مطول صباح اليوم الأربعاء مع الوفد الباسكي الوافد من اسبانيا، تطرقوا من خلاله إلى مجموعة من المشاريع الهامة، والتي من شأنها أن تسهم في الدينامية التنموية التي تشهدها جهة العيون الساقية الحمراء، وعلى رأسهم الصناعة و السياحة وقطاعات أخرى.

وحسب المصدر ذاته، الذي أكد على أن رجال الأعمال الذين ينحدرون من منطقة الباسك، قد أبانوا خلال هذا اللقاء عن إرادتهم في بلوغ الأهداف المشتركة، و التي تخص الإستثمار خاصة في ظل التحولات السياسية التي تشهدها منطقة الصحراء المغربية، والإستقرار الأمني التي جعلت من المنطقة محط أنظار وقبلة للإستثمارات الأجنبية بحكم موقعها الجيواستراتيجي كبوابة للمغرب نحو دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وبهذا اللقاء الذي عقده حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، مع وفد رفيع المستوى يظم كبار رجال الأعمال، الذين ينتمون لإقليم الباسك، والذي كان يعد أحد الأوكار الرئيسية لأنصار مليشيات البوليزاريو بدولة إسبانيا، يكون قد وجه ضربة قوية لمليشيات البوليزاريو كما ان هذه الزيارة الميدانية ستمكن الوفد الباسكي من تكذيب جميع الإدعاءات التي يروج لها انصار البوليزاريو بإقليم الباسك الإسباني ويأكد النمو والتنمية المستدامة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.

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