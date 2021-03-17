تلقيح كورونا المغرب
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خلال 24 ساعة ..تلقيح 8265 شخص ضد فيروس “كورونا”

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس ـ الرباط

أفادت وزارة الصحة، أن عدد المستفيدين من حملة التلقيح الوطنية ضد جائحة كورونا في مختلف جهات المملكة، وصل إلى حدود اليوم الخميس 4244651 شخصا

وبلغ اجمالي المستفيدين من اللقاح خلال 24 ساعة 8265 شخص .

وكشفت الوزارة ان عدد الملقحين بالجرعة الثانية بلغ 2116081

و قررت  وزارة الصحة، تعميم التلقيح على جميع مهنيي القطاع دون تحديد السن كما كان معمولاً به في السابق، بينما كانت قد أعلنت، في وقت سابق، عن توسيع استفادة المواطنين من عملية التلقيح لتشمل الفئات العمرية 65 سنة فما فوق.

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