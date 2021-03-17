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زخات رعدية ورياح قوية يومي الأربعاء والخميس بعدد من المناطق

منذ 4 ساعات
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هبة بريس

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه يرتقب نزول زخات رعدية قوية وهبوب رياح قوية اليوم الأربعاء وغدا الخميس بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، أن رياحا قوية ( من 75 إلى 85 كلم/س )، ستهم، اليوم الأربعاء، أقاليم فحص-أنجرة، المضيق الفنيدق، طنجة-أصيلة، وتطوان.

وأوضح المصدر ذاته أنه من المتوقع، أيضا، أن تهم زخات رعدية قوية (من 30 إلى 40 ملم)، غدا الخميس من الساعة الثانية عشرة زوالا إلى غاية الحادية عشرة ليلا، أقاليم إفران وصفرو وميدلت وكرسيف وتاوريرت وبولمان والحاجب وجرادة وفكيك وتازة وأزيلال.

كما ينتظر، حسب النشرة ذاتها، أن تكون هذه الأمطار الرعدية مصحوبة محليا برياح قوية وتساقط للبرد، بالإضافة إلى أمطار رعدية معتدلة (من 15 إلى 25 ملم) محليا زوال ومساء اليوم، ستهم أقاليم أزيلال وقلعة السراغنة وميدلت والحوز وتنغير.

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