مع اقتراب الانتخابات.. عملية “ترقيع” كبرى تعرفها شوارع الدار البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

مع اقتراب الموعد الانتخابي، خرجت شاحنات و “طراكسات” مجلس المدينة لتجوب عددا من شوارع الدار البيضاء في واحدة من أكبر عمليات “الترقيع” التي تشهدها المدينة في الخمس سنوات الأخيرة أي منذ تولي حزب العدالة و التنمية تدبير أمور العاصمة الاقتصادية.

و حسب ما عاين سكان مدينة الدار البيضاء، فقد توزع عشرات العمال و المياومين مدعمين بتجهيزات و آليات مختلفة و هم يقومون بعملية ترقيع الطرقات و إغلاق الحفر الكثيرة التي انتشرت مؤخرا بشوارع المدينة.

و شهدت طرقات مجموعة من الأحياء عملية “التزفيت الجزئي” لبعض من المحاور المتضررة و هو ما استغربت له الساكنة، حيث و عوض عملية إصلاح شاملة لكل المحاور الطرقية، تم الاكتفاء بترقيع جزئي في الأماكن التي توجد بها الحفر.

و موازاة مع عملية “الترقيع” التي باشرها مجلس المدينة في شوارع البيضاء، أكدت مجموعة من الفعاليات السياسية و المدنية أن الأمر لا يعدو أن يكون حملة انتخابية سابقة لأوانها.

و في هذا الصدد، قال الحسين نصر الله رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس مدينة الدار البيضاء من خلال تدوينة له بصفحته الرسمية بموقع فايسبوك: “عملية ترقيع كبرى تعرفها شوارع الدارالبيضاء، لا حول و لا قوة إلا بالله”.

و كتب أحد أبناء المدينة كتعليق على أشغال الترقيع: “العكر فوق لخنونة”، و أضاف آخر: “للأسف هذا نتاج التسيير الهاوي لمدينة الدار البيضاء من طرف منتخبي البيجيدي”، ليعقب ثالث: “حتى قربت الانتخابات عاد بديتو ترقعو”.

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