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سطات… انقطاعات الماء المتكررة تسائل مسؤولي onep

منذ 5 ساعات
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

تعرف خدمات الماء الصالح للشرب هنا بإقليم سطات بين الفينة والأخرى انقطاعات دون سابق انذار مما يدخل الساكنة في موجة عطش ناهيك عن اتلاف العديد من المغروسات والشجيرات وحدائق المنتزهات والمؤسسات التعليمية.

وقد أكدت مصادر هبة بريس في هذا الصدد، أن مجموعة من الدواوير بجماعة امزورة دائرة سطات خاصة دوار الكرايم واولاد داوود ودواوير مجاورة أخرى، تعاني على مدى يومين من الانقطاع التام للماء الصالح للشرب التابع للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ضمن مشكل بات مطروحا بشدة بين الفينة والأخرى بهذه المنطقة.

واضافت مصادرنا أن مجموعة من المؤسسات التعليمية بالمنطقة بدورها تعاني من هذا المشكل، إذ أن أغراسها وأزهارها ومرافقها الصحية تضررت بدورها من هذه الانقطاعات المتكررة لهذه المادة الحيوية، الأمر الذي ولّد لدى ساكنة المنطقة وآباء وأولياء أمور التلاميذ نوعا من اليأس والاستياء من تدني الخدمات بهذه المادة الضرورية، اذ أنه وبالرغم من الإتصالات المتوالية حسب تعبيرهم بمصلحة الشكايات وبالمسؤولين عن استغلال الماء من أجل الاستفسار ومعرفة الأسباب و من أجل تدخل عاجل لحل المشكل بصفة نهائية إلا أن التسويف وحده من ظل يتسيد الموقف في كل مرة.

فهل سيتحرك مسؤولو المكتب الوطني الوصي على القطاع لمعالجة كافة الإشكالات المرتبطة بهذا الموضوع لضمان تزويد المواطنين والمرافق العمومية بهذه المادة الحيوية لاسيما وان المنطقة مقبلة على فصل الربيع والصيف ونفحات شهر رمضان؟ وهل وضع مسؤولو المكتب خطة بديلة في حالة الانقطاعات الفجائية؟ أسئلة وأخرى باتت على لسان كافة المهتمين ونشطاء التواصل الاجتماعي لعلها تجد آذانا صاغية تغني الناس عن السؤال.

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